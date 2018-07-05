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В Астраханской области созрели первые арбузы
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В Астраханской области созрели первые арбузы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Из-за капризов погоды массовый сбор ранних арбузов на Нижней Волге отодвигается на две недели. Тем не менее в некоторых хозяйствах высаженные под пленку арбузы уже созрели. Например, у фермера Ильяса Магомедова из села Ревин Хутор выращенными на полях под пленкой бахчевыми засеяно около 150 гектаров.
— Многие считают, что ранние арбузы напичканы «химией», а поэтому и созревают уже в июле. Но это не так, — говорит губернатор Астраханской области Александр Жилкин, — Дело в том, что срок вегетации классических сортов, которые произрастали на территории Астраханской области еще во времена СССР, составляет 90 дней и созревали они всегда к началу августа. Но сейчас рынок требует продукцию уже в начале лета. Поэтому селекционеры выводят сорта-скороспелки, у которых период вегетации сокращается до двух месяцев. Вот такие арбузы и поступят в продажу в первой половине июля.
Кстати, вкус такой ягоды ничуть не хуже, чем у той, что созревает в августе, и разбирают ее покупатели также быстро. Основные поставки астраханских арбузов приходятся на Москву и Санкт-Петербург.
В этом году бахчевыми в регионе занято около 7, 5 тысячи гектаров, с которых фермеры намерены собрать почти 250 тысяч тонн сладкой ягоды. Причем, две трети урожая — ранние сорта.
Кстати
Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИОБ) в Камызякском районе сейчас работает по запросам фермеров и потребителей, предлагая им 580 сортов бахчевых на любой цвет и вкус: с желтой, зеленой или даже кремовой мякотью.
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