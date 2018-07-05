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Празднование Дня независимости Беларуси прошло без происшествий
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Празднование Дня независимости Беларуси прошло без происшествий 

Мир24 1 час назад
Без происшествий. В Беларуси в ходе празднования Дня Независимости сотрудники милиции не зафиксировали ни одного правонарушения, сообщает «МИР 24».
Для безопасности посетителей перед входом на развлекательные площадки был организован досмотр. Под запретом — алкоголь, взрывчатые и ядовитые вещества, оружие и другие предметы, представляющие опасность здоровью.
«В Минске было организовано порядка 140 пунктов пропуска. Для лиц особой категории были созданы отдельные пункты пропуска. Через них к местам проведения мероприятий могли пройти ветераны Великой Отечественной войны, родители с малолетними детьми», — рассказал начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян.
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