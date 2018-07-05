Празднование Дня независимости Беларуси прошло без происшествий

Без происшествий. В Беларуси в ходе празднования Дня Независимости сотрудники милиции не зафиксировали ни одного правонарушения, сообщает «МИР 24».

Для безопасности посетителей перед входом на развлекательные площадки был организован досмотр. Под запретом — алкоголь, взрывчатые и ядовитые вещества, оружие и другие предметы, представляющие опасность здоровью.