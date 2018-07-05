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Росмолодежь будет мониторить информацию в интернете, склоняющую детей к суициду
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Росмолодежь будет мониторить информацию в интернете, склоняющую детей к суициду 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) будет мониторить распространение в интернете информации, склоняющей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.
Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.
"Дополнить [положение о Федеральном агентстве по делам молодежи] подпунктом… следующего содержания: [Росмолодежь] осуществляет мониторинг распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью", — говорится в постановлении правительства.
Также в положение о Росмолодежи вносится ряд других изменений, в том числе, в связи с тем, что это ведомство в новой структуре правительства подчиняется напрямую кабмину (ранее Росмолодежь находилась в ведении Минобрнауки).
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