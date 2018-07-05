Росмолодежь будет мониторить информацию в интернете, склоняющую детей к суициду

МОСКВА, 5 июля. / ТАСС /. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) будет мониторить распространение в интернете информации, склоняющей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Дополнить [положение о Федеральном агентстве по делам молодежи] подпунктом… следующего содержания: [Росмолодежь] осуществляет мониторинг распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью", — говорится в постановлении правительства.