На Фестивале рыжих для тагильчан выступит «Борис Грим и братья Грим»

22 июля в Нижнем Тагиле пройдет III Фестиваль рыжих.

Все начнется с масштабного Парада рыжих на набережной Тагильского пруда «Тагильская лагуна». Принять участие в параде сможет каждый обладатель рыжей шевелюры, бороды или веснушек.

Хэдлайнером фестиваля станет группа «Борис Грим и братья Грим», которая споет старые хиты и песни из нового альбома. Концерт состоится 22 июля в 14:00 на площади за КДК «Современник».

В этом году организаторы выбирают Короля и Королеву фестиваля. К участию в фотоконкурсе приглашаются рыжие девушки и молодые люди не моложе 18 лет. Заявки принимаются до 15 июля 2018 года.

Победители конкурса получат потрясающие призы от гостеприимного партнера Фестиваля — отеля «Демидов Плаза»: ночь в отеле с романтическим завтраком и ужин на двоих в ресторане отеля. Также они смогут возглавить Парад рыжих и получат эксклюзивный приз от группы «Борис Грим и братья Грим», — рассказал ИА «Уральский меридиан» организатор мероприятия.

На фестиваль ждут не только рыжих девушек и молодых людей, но и всех обладателей оранжевых автомобилей. Специально для них будет организован автоконкурс от спонсора фестиваля — интернет-магазина «Пятая передача». Не останутся в стороне и хозяева рыжих питомцев. Их четвероногие друзья смогут проявить себя в конкурсе от интернет-зоомагазина «Далматин».

Кроме того, в рамках фестиваля состоится благотворительный автомобильный ретрофестиваль в помощь больным детям. Это событие соберет владельцев ретроавтомобилей со всего региона.

Помимо официальной части, во время фестиваля будут работать различные активности, среди которых детская площадка от центра «Карабас-Барабас» с ростовыми куклами, играми, батутами и аквагримом, спортивная площадка от фитнес-центра «Телостроитель» с активной программой, художественная площадка от студии «Цветные сны» с мастер-классами для детей и яркая оранжевая ярмарка-продажа от мастеров Свердловской области.

Заявки на парад принимаются на сайте фестиваля: http://turizmnt.ru/lp/.

Подробности фотоконкурса: http://turizmnt.ru/parad/konkurs/.

Подробную информацию можно получить по телефону 8 (3435) 41-11-18 и по электронной почте turizmnt@mail.ru (Центр туризма города Нижний Тагил).