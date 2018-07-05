7 таинственных слов русского языка

Если сегодня, говоря слово «деньги», мы в первую очередь вспоминаем о западных валютах, то деньги на Руси, определённо, имели восточные корни. В русский язык это слово могло попасть двумя разными путями.

От иранских торговцев и путешественников, у которых тогда в ходу были серебряные монеты под названием «тенгэ» (ср. -перс. dāng «монета»), или от татаро-монголов, чуть позже надолго завоевавших территорию нынешней России.

Причём источником этого корня в тюркских языках, к которым относится и монголо-татарское наречие, могли стать три разные вещи. Во-первых, верховное небесное божество тюрко-монгольского пантеона — Тенгри. Во-вторых, денежный сбор с торговых сделок — тамга (изначально «клеймо», «печать»). Оттуда же, кстати, вышла и наша таможня.

И в-третьих, тюркская монета тäнгä, название которой с помощью суффикса образовалось от слова «тäн», обозначающего белку. В данном случае можно провести аналогию с древнерусским словом «куна» (куница), которым называли 1/22 гривны. Здесь отражается функционирование пушнины в роли денег на ранних стадиях развития общества.

Девушка

Казалось бы, всё очень просто: девушка — от девы. Но если копнуть глубже, то выясняется, что праславянская *děva берёт своё начало в праиндоевропейском слове *dhē (i̯), которое значит «сосать, питаться с помощью груди». В этом она, кстати, близка детям (дѣтѩ), которые происходят из того же корня. Оттуда же древнерусский глагол «дойти» — «кормить грудью».

Парень

С парнями тоже не всё так просто. Это слово, скорее всего, произошло от праславянского *раrę — уменьшительно-ласкательного прозвища от раrоbъkъ (тут можно вспомнить украинского парубка), восходящего к «роб» (мальчик).

Исходный корень здесь — *orbę, который также дал «ребёнка» и «раба», развившегося из одного из значений слова «роб» — «сирота», так как, по некоторым источникам, первоначально именно сироты выполняли наиболее тяжёлую работу по дому.

Русские слова, обозначающие приёмы пищи, имеют достаточно прозрачную логику образования. Завтрак произошёл от сочетания «за утра», обозначающего промежуток времени — «в течение утра».

Обед образовался из древней приставки *ob— и корня *ed— и значил, в общем-то… «объедаться». И действительно, по правилам нормального питания в наших широтах, обед должен быть самым обильным приёмом пищи.

Может показаться, что ужин — это когда все дела УЖЕ переделаны и можно браться за еду. Об этом нам намекает Даль в своём словаре, но всё-таки слово «ужин» произошло от древнерусского «угъ», то есть «юг». А всё потому, что ужинать садились, когда солнце было на юге. Изначально «ужином» назывался полдник. В других славянских языках ужин называют «вечеря»

Подушка

На этим словом учёные бьются несколько веков. Даль предполагает, что подушка — это то, что подкладывают ПОД УХо. Фасмер, Шанский и Черных уверены, что это то, что чем-то наДУто (пухом, перьями, ватой и даже холлофайбером, будь он неладен). Есть также менее серьёзные, но зато более эмоциональные версии происхождения этого слова: 1) то, во что плачут, когда надо излить ДУШу, и 2) то, чем ДУШат

Дурак

Говорят, что дураки в своем самом распространённом сейчас значении появились на свет благодаря протопопу Аввакуму. Так в XVII веке в своих сочинениях он называл риториков, философов, логиков и прочих «поборников бесовской мудрости», сравнивая их со скоморохами.

Однако корень, от которого происходит это слово, уже сам по себе был готов принять соответствующее значение. Филологи полагают, что «дурак» произошёл от праиндоевропейского *dur (кусать, жалить) и поначалу обозначал «укушенного», «ужаленного», затем трансформировался в «бешеного, сумасшедшего, больного» (от укуса) и уже потом превратился в «дурного, глупого». Кстати, ритуал посвящения в скоморохи тоже имеет к этому отношение. По одной из версий, кандидат в шуты перед началом своей профессиональной деятельности должен был пережить укус гадюки.

Пчела

Кто бы мог подумать, что пчела и бык — родственники. И если с точки зрения биологии они друг от друга находятся очень далеко, то филологически они брат и сестра.

Дело в том, что происходят они из одного праславянского корня, который обозначал звук определённого характера. Отсюда, кстати, устаревшее слово «бучать» (жужжать, гудеть) и букашка. Сама же пчела в древнерусском писалась вот так — бьчела, но после падения редуцированных и оглушения Б перед Ч приобрела свой нынешний облик.