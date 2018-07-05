Toyota представляет первое в мире водородное морское судно 

Мировые производители продолжают внедрять водородные технологии не только в легковые транспортные средства. Mercedes-Benz недавно показал прототип фургона Sprinter с топливным элементом, в то время как японская компания решила обнародовать значительно существенную разработку.
Toyota показывает новую модель Energy Observer, объявленную в качестве первого в мире водородного судна. Длина корабля составляет более 30 метров, ширина — 12,48 метров и водоизмещение — 28 тонн. При поддержке Toyota Motor Europe разработка стремиться завершить свое первое кругосветное плавание и в настоящее время находится в Средиземном море. В следующем году судно отправится в Северную Европу и затем прибудет в Токио во время Олимпийских игр в 2020 году. «Мы очень рады, что представители Toyota Motor Europe находится на борт», — сказал Викториан Эруссард, капитан Energy Observer. В свою очередь глава Toyota Мэтт Харрисон добавил: «Energy Observer — захватывающая инициатива, и мы в Toyota Motor Europe рады быть ассоциированными с такой страстной и преданной командой. Этот проект еще раз демонстрирует практическое применений водорода».