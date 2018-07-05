Toyota представляет первое в мире водородное морское судно

Мировые производители продолжают внедрять водородные технологии не только в легковые транспортные средства. Mercedes-Benz недавно показал прототип фургона Sprinter с топливным элементом, в то время как японская компания решила обнародовать значительно существенную разработку.