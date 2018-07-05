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400 тонн в год: в колонии строгого режима Башкирии запустили производство маргарина
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400 тонн в год: в колонии строгого режима Башкирии запустили производство маргарина 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Все как на заводе, везде чистота и стерильность
Все больше и больше бюджетных учреждений переходят на максимальное самообеспечение, никто уже не хочет полностью зависеть от федерального и регионального бюджетов. Не становятся исключением и места не столь отдаленные — осужденные, в колониях уже давно обеспечивают себя одеждой, различными сельхозкультурами, а также работают над госзаказами. Корреспондент Ufa1 побывал на открытии нового цеха в одной из колоний строгого режима Башкирии и узнал, что же будут производить заключенные, в каких количествах и для кого.
С Божьей помощью
В исправительной колонии №16, которая находится неподалеку от города Салават, 3 июля запустили цех по производству маргарина. Открытие прошло в торжественной обстановке, присутствовали даже представители двух основных религиозных конфессий. После того, церемониальная красная ленточка была разрезана, батюшка окропил вход святой водой. Можно считать, что промышленность под надежной защитой.
Полная стерильность
Внутри все стерильно, даже не верится, что ты на «зоне», все выглядит как обычный цех обычного завода, разве что масштабы пока поменьше, да в голове вертится мысль, что за воротами колючая проволока и вышки с автоматчиками. Поблажек нет ни для кого — в стерильные халаты и чепчики обрядили как журналистов, так и начальника колонии.
Проектная мощность нового цеха составляет порядка 400 тонн готовой продукции в год, уже сейчас оборудование отлажено и готово выйти на предельную цифру в 30 тонн за месяц.
За качество отвечаем
— За качество мы ручаемся, настраивал оборудование и обучал осужденных технолог-профессионал, который уже лет 30 занимается производством молочной продукции, к тому же все нормы СанПиНа соблюдены, и разрешения различных инстанций у нас есть, — рассказывает начальник по адаптации заключенных в ИК-16, Ильдар Рысаев.
Действительно, бывшие преступники, ныне достаточно легко и шустро управляются с конвейером, фасуют готовую смесь по коробкам 20 кг в каждую и отправляют в холодильник — кристаллизоваться. Работают в цеху 10 человек в две смены по 5ро работяг в каждой.
По словам самих осужденных, условия труда у них вполне сносные, рабочий день стандартный 8-ми часовой, есть обед и технологические перерывы в моменты простоя оборудования.
Ребята быстро учатся
— Разумеется, ребята еще учатся, не обходится без мелких косяков, но они не критичны и быстро исправляются, — рассказывает бригадир осужденных Олег. — А вообще, труд конечно помогает, отвлекает от дурных мыслей, да и стаж как-никак идет, профессия опять же получена, можно на воле потом применить.
Оборудование для цеха было закуплено на конкурсной основе, при помощи средств полученных от труда осужденных, и является универсальным, и что куда более важно, абсолютно новым. В дальнейшем, при помощи докупаемых модулей, на нем можно будет производить и сливочное масло и даже творог. В основном, продукция будет использоваться для нужд самих заключенных и персонала близлежащих колоний, однако планируется и выход на розничный рынок, доходы от оборотов на котором пойдут на развитие инфраструктуры колонии.
На вкус как масло
Нам предоставили пробную продукцию, на дегустацию и, надо сказать, вышло очень и очень сносно. На вкус даже и не скажешь что маргарин, больше напоминает сливочное масло. По сравнению с магазинным, который порой невозможно даже нюхать, вполне неплохо.
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