Что привезти вам из стран заморских?! Побывать в Нижнем Новгороде и увезти частичку с собой

Ответный удар Туле Фото: prianix.ru Мало кто знает, что в Нижегородской области в г. Городец делают вкусные пряничные изделия. Это не привычные пряники в упаковке, которые можно найти в каждом магазине. Хотя и такие имеются. Пряничный промысел зародился в XVII веке и до сих пор является символом старинного города. В Городце делают пряники с историей и с различными начинками.

Simachev такого не придумал Фото: stnmedia.ru Художественная роспись все больше набирает популярность и из разряда «декоративного элемента» переходит в повседневную жизнь. Как на счет клатча из дерева с хохломской росписью?! Ни одна дама перед такой красотой не устоит. «Модная сказка Хохломы» проект нижегородских дизайнеров с ведущими мастерами хохломской росписи. С 2015 года их изделия, сумочки, бижутерия, аксессуары, разлетаются в разные страны как горячие пирожки.

Осторожно! Хрупкое Фото: igrushki-na-elku.ru Новый год и Рождество празднуют во всех странах мира, так почему бы не привезти из путешествия елочную игрушку, раскрашенную своими руками?! Фабрика «Ариель» славится на всю Россию. Ежегодно нижегородские стеклодувы придумывают новые игрушки для украшения елки. А в преддверии чемпионата создали целую коллекцию. Каждый посетитель фабрики может сам расписать игрушку и унести ее домой. Достаточно записаться на экскурсию в «Дом елочной игрушки».

Пальчики оближешь Фото: uniconf.ru Сладкое любят и взрослые и дети. Одним из вариантов подарка на память могут быть изделия кондитерской фабрики Нижнего Новгорода. «Кара-кум», «Школьные», «Ромашка», многие при одном названии могут вспомнить вкус этих конфет, а они являются визитной карточкой Сормовской кондитерской фабрики. Жаль, такой сувенир долго храниться не будет.

Острый Горький Фото: knife-vorsma.ru Нижегородские промыслы могут похвастать подарками для настоящих мужчин. Охотничий нож, сувенирный кортик или нож для выживания, выбор огромный. Проблем с покупкой, особенно с транспортировкой такого «острого» подарка не будет. К каждому ножу выдают его паспорт и инструкцию по эксплуатации.

Дорожная романтика Фото: art-holding.ru Кто хоть раз ездил в поезде и заказывал кружку чая, припоминают в каких красивых медных подстаканниках и граненых стаканах им приносили горячий напиток. «Казаковская филигрань» к железным дорогам отношение не имеет, но в их ассортименте есть прекрасные наборы для чая.

Нижний Новгород взрастил много деятелей искусства, а их творческая репутация известна далеко за пределами города. Есть определенная группа туристов, которые хотят и могут приобрести произведения искусства местных мастеров. И это не те художники, которые стоят на пешеходной улице Покровской, хоть иногда там можно найти красивые полотна. Это художники, которые экспонируются в частных галереях, например «Луна», «Argento», «Futuro Store» куда может прийти каждый желающий и выбрать для себя картину.

Куда же без Горького Фото: bookvoed.ru Побывать в Горьком (Нижний Новгород носил такое название в советское время) и не забрать с собой что-то из собрания великого писателя. Непорядок! Исправляться идем в небольшие, но очень милые антикварные и букинистические магазинчики. Кроме сборника рассказов, в них можно найти бюст самого Горького и марки с его изображением.

Мода для народа Фото: Rodina Store

Нижегородские модели захватили подиумы и работают с именитыми брендами мира. Нижегородские дизайнеры не отстают и одевают знаменитостей в свои наряды от деловых костюмов, летящих платьев, до футболок с символичными надписями «Родина». Зачем покупать футболку с триколором, в которой будешь валяться на диване, когда лучше приобрести крутую вещицу в нижегородском шоу-руме и показать всем, кто настоящий модник.

На долгую память Фото: gelio.livejournal.com Нет лучше сувенира, чем фотографии из поездок. Нижний Новгород такой необыкновенный город, что иногда дворики в небольших закоулочках бывают интереснее традиционных достопримечательностей. Заряжайте телефоны, фотоаппараты, шнуруйте посильнее кеды и вперед, на встречу к Нижнему Новгороду.