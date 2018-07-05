Жизнь в других координатах. Инвалидам приходится доказывать: они как все

Видеообращение мамы ребёнка-инвалида из Железногорска на прямую линию президента Владимира Путина , размещённое в соцсетях, собрало более двух тысяч просмотров, но глава страны ролик так и не увидел. Ведь в адрес президента пришло 2,6 млн вопросов. В ситуации разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск»

Рельсы для инвалида

«Моё видеообращение — это крик отчаяния, последняя на­дежда на помощь, — рассказывает Наталья Гусева . — В последнее время очень часто говорят о доступной среде для инвалидов, но о какой доступности может идти речь, если мы с ребёнком на коляске спокойно не можем выйти из дома и вернуться обратно, так как высокое крыльцо не оборудовано пандусом?

Я обращалась в городскую администрацию, в управляющую компанию, но, к сожалению, пришёл отказ. Поэтому я записала видеообращение к Владимиру Владимировичу Путину и попросила его посодействовать в оборудовании крыльца нашего дома пандусом».

В семье Гусевых сын Глеб родился с диагнозом ДЦП. Врачи обнадёживали родителей, говорили, что он, возможно, сможет ходить, но не случилось. У мальчика задержка психомоторного и интеллектуального развития, физическое развитие соответствует возрасту, то есть он растёт, как все дети. Но ходить Глеб уже не будет, он навсегда прикован к инвалидной коляске. В дом на пр. Ленинградский, 12, Гусевы переехали в 2007 году. Тогда ребёнку было три года, поэтому на крутое крыльцо с рельсовым пандусом родители особого внимания не обратили: вынести мальчика на руках, прихватив коляску, не составляло особого труда.

Проблема встала в полный рост, когда сын подрос и стало понятно, что самостоятельно он ходить не будет. Инвалидная коляска, которую получила семья по линии социальной защиты, весит 20 кг, а вместе с мальчиком, по словам Натальи, 52 кг. Закатить её наверх по рельсам хрупкой, небольшого роста женщине просто не хватает сил. Приходится поднимать сына по ступенькам, ставить его у стены, быстро спускаться за коляской и усаживать мальчика.

Чтобы спуститься по рельсам, нужно развернуть коляску с ребёнком задом наперёд, вставить задние колёса в рельсы и, двигаясь спиной, шаг за шагом спускаться вниз. Этой эквилибристикой приходится заниматься, потому что передние колёса уже, чем рельсы пандуса. Несколько раз женщина с ребёнком-инвалидом просто заваливались набок, рискуя получить травмы. Эти спуски и подъёмы Наталье и Глебу приходится ежедневно преодолевать уже несколько лет.

«В доме, кроме нас, живёт семья, где бабушка инвалид-колясочник, им приходится точно так же проявлять чудеса сноровки, чтобы вывести её на прогулку», — рассказывает Наталья.

Легче отказать

Шесть лет назад, в ноябре 2012 года, Наталья Гусева обратилась в свою управляющую компанию с просьбой переделать рельсовый пандус, тем более что крыльцо, на котором он был закреплён, круче, чем должно быть по градостроительным нормам.

Отдадим должное руководителю УК, который посоветовал собрать подписи жильцов о согласии на переделку пандуса и отправил обращение мамы в городскую администрацию.

Главный архитектор Железногорска (тогда Сергей Добролюбов ) сообщил о решении разработать проектно-сметную документацию, посчитать стоимость пандуса и найти источники финансирования. Через год зампредседателя совета депутатов Анатолий Коновалов объяснил в письменном виде маме ребёнка-инвалида, что в краевую программу «Доступная среда для инвалидов» жилой дом не попадает, программа финансирует установку пандусов и подъёмников в общественных местах, в городском бюджете нет статьи расходов на эти цели. И переадресовал Наталью в УСЗН, написав, что специалисты помогут семье найти варианты обмена на другое жильё в доме с максимальной доступностью, оформить сделку и окажут содействие в организации переезда. Удивительно, но в УСЗН Железногорска об этом услышали впервые от нашего корреспондента.

Не падать духом

Для Александра Ткачёва история железногорской семьи Гусевых не в новинку. О том, как сам Александр обивал пороги кабинетов чиновников, чтобы ему разрешили установить специальный подъёмник, «Аиф на Енисее» рассказывал в 2016 году.

Чтобы колясочник мог без посторонней помощи выходить на улицу, группа студентов СФУ под руководством замдиректора Центра автомотоспорта университета Андрея Китаева спроектировала, изготовила и установила специальный подъёмник.

В инвалидном кресле Ткачёв оказался в 1995 году, пять лет просидел дома, потому что, как сам говорит, не мог преодолеть психологический барьер, на мир смотрел через зарешеченное окно на первом этаже.

Потом понял, что нужно активно включаться в жизнь и помогать таким же, как он. Возглавил краевое объединение ветеранов и инвалидов вооружённых сил. В июне НКО под его руководством выиграла президентский грант «Принять нельзя отказать! Или доброжелательный сервис».

«Согласно договору за №18-1-01762, у нас появились полномочия решать проблемы инвалидов с властью напрямую. Ситуацию Натальи Гусевой беру под свой контроль. При этом отмечу, что власть медленно, но всё же поворачивается к людям с ограниченными возможностями. В 2016 году Владимир Путин заявил о необходимости создания доступной среды для инвалидов. В Красноярском крае такая программа действует с 2017 года. Из бюджета выделяются средства. Важно, чтобы это были не разовые акции в авральном режиме: дали команду сверху — на местах побежали выполнять. Нужен системный подход. В той среде, где мы живём, доступность должна стать нормой, а не исключением из правил», — считает Александр Ткачёв.

Люди с ограниченными возможностями у большинства вызывают сочувствие. Но никто из нас реально не представляет жизнь в мире, где царят боль, отчаяние, безысходность. Чувства, мысли, переживания тех, кто был здоровым, а потом вдруг оказался прикован к постели или инвалидной коляске, понять невозможно. К сожалению, общество до сих пор не может научиться безусловно принимать таких людей. Им всё время приходится доказывать, что они такие же, как все. Пока мы живём в разных системах координат, наши миры пересекаются лишь по касательной. Нужно, чтобы они стали едины.

Кто, если не мы?

Наталья Каптелинина автор проекта для инвалидов «Шаг за шагом к мечте»:

Я потеряла здоровье в ДТП. Стоял вопрос: смогу ли хотя бы сидеть? Несколько лет с помощью многочасовых тренировок боролась за право жить и активно участвовать в общественной жизни.

Я хорошо знакома с проблемой инвалидов, которые годами не могут выйти из дома просто на прогулку, потому что сама из их числа.

Чтобы я смогла подышать свежим воздухом, отчиму приходилось выносить меня на улицу на руках — коляска не входила в лифт. Через городскую программу по переселению инвалидов мне помогли найти квартиру в доме, где были созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Если такой программы в Железногорске нет, нужно искать другие пути выхода из ситуации: обращаться к спонсорам, в фонды помощи людям с ограниченными возможностями. Ещё один вариант — вступить в общественную организацию и заняться грантовой деятельностью. К примеру, НКО «Лига открытые сердца» выиграла президентский грант на организацию социального такси для инвалидов, которые могут добраться до места назначения бесплатно до 10 раз.

С 2016 года в рамках социального проекта «Шаг за шагом к мечте», поддержанного красноярской администрацией, в муниципальных учреждениях появились адаптированные бесплатные спортзалы для колясочников: в ледовом дворце «Рассвет», спорткомплексах «Звёздный» и «Солнечный». Мы помогаем людям с инвалидностью посещать культурные и спортивные мероприятия. Многие впервые попали в театр после получения травм. Тем, кто окреп, помогаем найти работу.