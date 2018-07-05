Пугающие интернет-знакомства, которые хочется забыть

По данным мобильных операторов, использование сайтов знакомств в Москве и Санкт-Петербурге этим летом увеличилось на 11%. Это около 1% трафика от общего объема в июне, во время открытия ЧМ. Это показывает, что лето самое благоприятное время для знакомств через сайты и приобретения новых друзей. Но с количеством новых знакомств возросло и количество встреч, обернувшихся неудачей для пользователей.

Мария

Рассказывает, что целых три раза она попадала в неприятные истории, встречаясь с людьми с сайтов. В первый раз все было неплохо до того момента, пока новый знакомый на полном серьезе не стал её обвинять в том, что она спит со всеми подряд. Во второй раз парень ей солгал о том, что у него нет денег, чтобы добраться до дома. Но, судя по мобильным картам, ему ничего не угрожало и он сидел дома. Третий парень уговаривал её приехать, прикрывшись тем, что попал в больницу, но забыл о том, что они друзья в Facebook, где на фотографиях, сделанных в тот же день, он сидел с друзьями и прекрасно себя чувствовал.

Диана

Начала встречаться с парнем, с которым у неё было всё хорошо два месяца. Но вскоре она узнала, что он был наркоманом и уже состоял в отношениях. Плюсом ко всем неприятностям было заражение хламидиозом от него.

Ника

Жалуется, что ей слишком часто приходилось бывать на плохих свиданиях. В итоге эти парни оказывались или расистами, или женоненавистниками. Многие ещё до встречи не брезговали рассказывать о своих предыдущих девушках, при этом всячески обзывая их.

Марк

На сайте у него было указано другое имя. После первого свидания девушка представила его своим друзьям тем именем, которое было указано на странице сайта, вместо того, чтобы запомнить его реальное имя. Когда она позвала его на второе свидание, он думал, что они будут на нем смотреть сериалы и просто отдыхать. Но вместо этого они отправились на двойное свидание с ее соседом в соседний паб есть шаурму.

Андрей

Потерпел фиаско сначала на одном свидании, а потом на следующем. Первый парень схватил его за живот, сказав, что ему нравятся парни с большим животом. Второй парень запер его в душе у себя дома. Если бы не его соседи по квартире, которые вызволили его, он бы мог там просидеть целую вечность. По словам пользователей, часто после удаления пары мобильные приложения для знакомств снова показывали им человека, с которым они не хотели идти на свидание. Также участились случаи, когда на реальной встрече человек был совершенно не похож на себя и лгал о своем росте и весе.