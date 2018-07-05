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Пугающие знакомства в Тиндере, которые хочется забыть
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Пугающие знакомства в Тиндере, которые хочется забыть 

Рамблер 18 минут назад
Фото: Рамблер
По данным мобильных операторов, использование сайтов знакомств в Москве и Санкт-Петербурге этим летом увеличилось на 11%, сообщает издание Metro. Это около 1% трафика от общего объема в июне месяце, во время открытия ЧМ.
Это показывает, что лето самое благоприятное время для знакомств через сайты и приобретения новых друзей. Но с количеством новых знакомств возросло и количество встреч, обернувшихся неудачей для пользователей.

Мария

Рассказывает, что целых три раза она попадала в неприятные истории, встречаясь с людьми с сайтов. В первый раз все было не плохо до того момента, пока тот на полном серьезе не стал её обвинять в том, что она со всеми спит. После чего она сказала, что после двух дней знакомства ничем не обязана ему.
Во второй раз парень ей солгал о том, что у него нет денег, чтобы добраться до дома. Но судя по мобильным картам ему ничего не угрожало и он сидел дома.
Третий парень уговаривал её приехать, прикрывшись тем, что попал в больницу, но забыл о том, что они друзья в Facebook, где на фотографиях, сделанных в тот же день, он сидел с друзьями и прекрасно себя чувствовал.

Диана

Начала встречаться с парнем, с которым у неё было всё хорошо два месяца. Но вскоре она узнала, что он был наркоманом и уже состоял в отношениях. Плюсом ко всем неприятностям было заражение хламидиозом от него.

Ника

Жалуется, что ей слишком часто приходилось бывать на плохих свиданиях. В итоге эти парни оказывались или расистами, или женоненавистниками. Многие ещё до встречи не брезговали рассказывать о своих предыдущих девушках, при этом всячески обзывая их.
По словам пользователей, часто после удаления пары, мобильные приложения для знакомств снова им показывали человека, с которым они не хотели идти на свидание. Также участились случаи, когда на реальной встрече человек был совершенно не похож на себя, а также лгал о своем росте и весе.
Женский форум
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