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Виктория и Дэвид Бекхэм доказали, что не разводятся на стадионе в Лондоне
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Виктория и Дэвид Бекхэм доказали, что не разводятся на стадионе в Лондоне 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Слухи о расставании одной из самых крепких пар ходят уже несколько месяцев, но Виктория и Дэвид Бекхэм не расслабляются и продолжают доказывать фанатам и журналистам, что всё у них прекрасно. Новое обручальное кольцо Виктория показала, милые фотографии на 19-летнюю годовщину отношений опубликовала, публично в любви к экс-футболисту призналась… Теперь она обнимала своего мужа на стадионе, заполненном папарацци, в Лондоне.
Фотография: Legion-Media Дэвид и Виктория Бекхэм
Вчера, 5 июля, Дэвид и Виктория провели почти весь день, наслаждаясь солнечной британской погодой, на стадионе Perivale Park Athletics Track, где проходили детские соревнования. Как сообщают очевидцы, влюбленные выглядели счастливыми: смеялись и болтали на протяжении всего мероприятия.
Чтобы уже навсегда развеять слухи о разводе, пара даже оделась одинаково. На них были темные солнцезащитные очки, белый верх (у Виктории топ, у Дэвида — рубашка), джинсы и белые кроссовки.
Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четырех детей: 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 6-летнюю Харпер.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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