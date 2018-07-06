Виктория и Дэвид Бекхэм доказали, что не разводятся на стадионе в Лондоне

Слухи о расставании одной из самых крепких пар ходят уже несколько месяцев, но Виктория Дэвид Бекхэм не расслабляются и продолжают доказывать фанатам и журналистам, что всё у них прекрасно. Новое обручальное кольцо Виктория показала, милые фотографии на 19-летнюю годовщину отношений опубликовала, публично в любви к экс-футболисту призналась… Теперь она обнимала своего мужа на стадионе, заполненном папарацци, в Лондоне.

Фотография: Legion-Media Дэвид и Виктория Бекхэм

Вчера, 5 июля, Дэвид и Виктория провели почти весь день, наслаждаясь солнечной британской погодой, на стадионе Perivale Park Athletics Track, где проходили детские соревнования. Как сообщают очевидцы, влюбленные выглядели счастливыми: смеялись и болтали на протяжении всего мероприятия.

Чтобы уже навсегда развеять слухи о разводе, пара даже оделась одинаково. На них были темные солнцезащитные очки, белый верх (у Виктории топ, у Дэвида — рубашка), джинсы и белые кроссовки.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четырех детей: 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 6-летнюю Харпер.