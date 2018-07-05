«Я нормальный человек»: Линдси Лохан просит забыть ее скандальное прошлое

В подростковом возрасте многим людям свойственны ошибки, о которых они позже сожалеют. Что и говорить об американской актрисе и модели Линдси Лохан , которая прославилась многочисленными скандалами, то и дело попадая в неприятные ситуации. Но телезвезда заявляет, что бурная юность в прошлом и она встала на «путь истинный».

Линдси Лохан всегда считалась одной из самых скандальных знаменитостей. Слава, которая свалилась на нее еще в детстве, во многом повлияла на ее восприятие мира. Актриса страдала от звездной болезни, совершала неадекватные поступки, злоупотребляла алкоголем и наркотиками, превышала скорость на автомобиле, попадала под арест… Но ей исполнилось 32 года и она заявляет, что сильно изменилась. Лохан просит общественность перестать напоминать ей о событиях, которыми она и так не гордится: «Я нормальный человек… Бывшая я — мертва… Пусть прошлое останется в прошлом».

Линдси подчеркивает, что сейчас у нее нет никаких плохих намерений, она больше не ведет себя так вызывающе, как раньше. В планах знаменитости — развитие карьеры, она намерена снимать реалити-шоу о своей жизни. Лохан подчеркивает, что назад для нее дороги нет.

Поклонники рады, если слова их любимицы соответствуют действительности, но они в этом не уверены, поскольку ее внешний вид оставляет желать лучшего: «Если бы все было так, как она говорит… Она раньше такое творила, глаза на лоб выкатывались, а сейчас решила вернуться к нормальной жизни?» «Хочется верить в то, что она покончила со старыми привычками…» «Да, я ей верю, она молодец, что нашла в себе силы жить по-другому, а не скатилась на дно». «Хорошо, если бы она радовала новыми ролями, результатами работы, а то в последние годы о ней только плохое говорили». «Она просит забыть ее скандальное прошлое, пьянки-гулянки… Но это невозможно просто». «Молодец, она стала ухоженнее, стиль поменяла, намного лучше с рыжими волосами, а не блондинкой». «А я считаю, что бывших наркоманов не бывает, не верю я, что она изменилась». Тем временем в сети гадают, на какой возраст выглядит Линдси Лохан — многие считают, что неправильный образ жизни негативно отразился на ее лице и фигуре.