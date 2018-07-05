Во Владимире поздравили юбиляров супружеской жизни

Во Владимире в преддверии Дня семьи, любви и верности в Патриаршем саду наградили юбиляров семейной жизни, а также пары с многолетними традициями.

Награды семьям вручала глава горда Ольга Деева и заместитель главы администрации города Владимира Оксана Ерашова. На торжество были приглашены и молодые семьи, которым еще только предстоит создать свои традиции.

Глава города Ольга Деева рассказала:

-Во Владимире, начиная с 2013 года, стало доброй традицией чествовать «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров супружеской жизни совместно с молодыми парами. В этом и заключается ценность подобных встреч: тем, кто прошел большой отрезок жизненного пути, есть чем поделиться с молодым парам, которые пошли вместе по жизни

Помимо официальной части, на церемонии так же выступили местные творческие коллективы.