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Во Владимире поздравили юбиляров супружеской жизни
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Во Владимире поздравили юбиляров супружеской жизни 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Во Владимире в преддверии Дня семьи, любви и верности в Патриаршем саду наградили юбиляров семейной жизни, а также пары с многолетними традициями.
Награды семьям вручала глава горда Ольга Деева и заместитель главы администрации города Владимира Оксана Ерашова. На торжество были приглашены и молодые семьи, которым еще только предстоит создать свои традиции.
Глава города Ольга Деева рассказала:
-Во Владимире, начиная с 2013 года, стало доброй традицией чествовать «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров супружеской жизни совместно с молодыми парами. В этом и заключается ценность подобных встреч: тем, кто прошел большой отрезок жизненного пути, есть чем поделиться с молодым парам, которые пошли вместе по жизни
Помимо официальной части, на церемонии так же выступили местные творческие коллективы.
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