Звездные фитнес-гуру: кто тренирует сестер Кардашьян?

Фигуры сестер Кардашьян давно стали их главной фишкой. Рассказываем о тех, кто помогает звездной семейке оставаться в тонусе.

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С Мелиссой Алькантара Ким (37) познакомилась еще в 2012 году во время съемок шоу «Семейство Кардашьян». С тех пор они не расстаются. Под контролем Мелиссы Ким занимается шесть раз в неделю. При этом звезда не делает акцент на отдельных частях тела, а прорабатывает все зоны. Для закрепления результата к силовым нагрузкам Мелисса добавляет орбитрек (кардиотренажер), бег и велотренажер — любимые активности Ким. Кстати, на странице Мелиссы ты найдешь видео с тренировками, так что если ягодицы Ким — твоя мечта, обязательно подписывайся.

Публикация от Melissa Alcantara (@fitgurlmel)

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А вот Кортни (39), наоборот, делает упор на нижнюю часть тела. Прокаченные ягодицы и пресс — главная цель Кортни, и Аманда разработала для нее специальную программу тренировок. К слову, ягодицы Аманды тоже достойны внимания — благодаря им девушка набрала популярность в Instagram (сейчас у нее более 1 млн подписчиков). С Кортни они проводят в тренажерном зале пять дней в неделю, а каждая тренировка длится полтора часа. В список обязательных упражнений входят выпады, прыжки, отведение ног в стороны и, конечно же, очень много приседаний во всех вариациях.

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

10 Окт 2016 в 8:26 PDT Хлои Кардашьян и Джо все слайды

Хлои (34) не раз признавалась, что занятия в зале давались ей тяжело. Но после знакомства с Джо звезда полюбила спорт. Теперь она занимается пять дней в неделю и очень довольна результатом. Еще бы, ведь благодаря Джо Хлои смогла похудеть на 18 кг после беременности. Главным секретом успеха Джо называет смешивание нескольких видов нагрузок. Для Хлои он разработал программу, которая включает не только упражнения с весами и кардионагрузки, но еще и асаны из йоги и пилатеса.

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

25 Фев 2017 в 7:53 PST Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер и Гуннар Петерсон

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Гуннара Петерсона не зря называют звездным фитнес-гуру. В список его клиентов входят Пенелопа Крус (44), Дженнифер Лопес (48) и Пит Сампрас (46). Неудивительно, что он стал личным тренером и у Кайли (20) с Кендалл (22). При этом для каждой из них Гуннар разработал индивидуальную фитнес-программу. Например, тренировка Кендалл занимает не более часа. Она делает 13 упражнений на все группы мышц, начиная от планки на локтях и заканчивая подъемом туловища. А вот Кайли тренируется пять дней в неделю. За три часа тренировки они с Гуннаром успевают проработать все группы мышц, чередуя кардио и упражнения с весами.

Публикация от Gunnar Peterson (@gunnarfitness)

12 Май 2018 в 7:25 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezdnye-fitnes-guru-kto-treniruet-sester-kardashyan/