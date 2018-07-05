Мундиаль помешал ямальским подросткам прыгнуть с парашютом

Сорок ямальских подростков из различных военно-патриотических клубов округа в начале этой недели прибыли из базы Преображенского оборонно-спортивного центра Фонда Спецназа ВДВ, что в Новой Москве. Там на протяжении двух недель с детьми занимались инструктора — настоящие десантники-спецназовцы.

Скалодром, штурм полосы препятствий, тир с боевыми стрельбами — это лишь малая часть занятий. За это короткое время ребята и девчонки научились стрелковому делу, разведке, топографии, приёмам рукопашного боя, освоили азы первой медицинской помощи. Ну а про строевую можно и не упоминать. Ведь на плацу они маршировали каждый день.

— Было все как в настоящей воинской части, жили по армейскому распорядку, — говорит «КС» жительница Надыма Елена Перепелицына, руководитель ямальской группы и автор проекта «Военно-патриотический лагерь „В зоне особо-го внимания“. — Подростков из Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска и Салехарда разделили на два взвода. В составе первого были старшие ребята, которым по 14-18 лет, а во второй отобрали девушек и мальчиков помладше.

Программа занятий для обеих групп была одинаковой. Отличались они лишь уровнем наказания. За проступок, а куда же без них, старшие отжимались, а младшие отбывали наказание приседанием. Что тут скажешь, солдатские будни. Проштрафился один — отвечает весь взвод. Так сержанты вырабатывали коллективную ответственность.

Что удивительно, не смотря на тяготы армейской службы, от младших ребят не было ни одного намека, что они хотят домой. Юному надымчанину Антону Ковтунову всего семь лет, но, он без уважительных причин старался не подходить к руководителю группы. Дети были всегда в движении и все новое впитывали в себя словно губка. Кстати, Антон был одним из первых, кто осмелился спуститься по веревке с десантной вышки высотой с трехэтажный дом.

— Малыши и девушки на одном уровне со старшими парнями тренировались. Им было настолько все интересно, — отмечает собеседница, — Шикарное пятиразовое питание. Родители, когда увидели выходящих из вагонов поезда своих детей, просто диву давались: „Мы думали, в лагере наши хоть немного похудеют, а они, наоборот, поправились“.

Про экскурсии по Москве тоже не забыли. В это время в городе как раз случилось наплыв болельщиков. Иностранцы очень удивились, когда перед ними промаршировали дети в одинаковой форме и громко спели „Катюшу“. Кстати, Мундиаль повлиял и на программу сборов: пришлось отменять прыжки с парашютом.

После посещения базы подростки заявили о желании вернуться и на следующий год. А многие после школы захотели связать свою жизнь с армией.

Чтобы отправить детей в оборонно-спортивный центр Фонда Спецназа ВДВ, ямальское отделение „Союза десантников России“ в декабре 2017 года выиграл Президентский грант.

— В следующем году, к сожалению, мы не сможем посетить данную базу, по-тому что еще не реализовали второй наш проект — третий Паратуристический слет „Десантники своих не бросают“, на проведение которого также выиграли грант, — сообщил главный ямальский десантник Виктор Ткаченко.

Не первый год организаторы работают с людьми с ограниченными физическими возможностями и проводят для них однодневные экскурсии на объекты 501 стройки или в лесу устанавливают палаточный городок. А в этом году в сентябре хотят вывести их на природу на несколько дней.

— Поэтому для того, чтобы вывести ребят в московский центр спецназа ВДВ, нам нужно до сентября успеть подать заявку на новый Президентский грант, но мы еще не отчитались за предыдущие проекты, — пояснил Виктор Васильевич.