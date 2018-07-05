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Установлена личность женщины, тело которой нашли в лесу под Ладушкином
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Установлена личность женщины, тело которой нашли в лесу под Ладушкином 

Клопс.Ru 59 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.
Оказалось, что 54-летняя женщина проживала в Прибрежном. В последние дни её разыскивала дочь, которая не могла дозвониться до матери и 4 июля приехала к ней домой. Обстановка указывала на то, что квартира пустовала несколько дней. Дочь обратилась с заявлением в правоохранительные органы, и тогда погибшую женщину опознали.
Предположительно, она отправилась собирать ягоды. В лесу ей стало плохо.
Тело обнаружили отдыхающие в лесу под Ладушкином рядом с посёлком Ульяновка 29 июня. Криминалисты предположили, что смерть наступила за несколько дней до этого.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от острой сердечной недостаточности. Личность не могли установить в течение недели.
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