Установлена личность женщины, тело которой нашли в лесу под Ладушкином

Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Оказалось, что 54-летняя женщина проживала в Прибрежном. В последние дни её разыскивала дочь, которая не могла дозвониться до матери и 4 июля приехала к ней домой. Обстановка указывала на то, что квартира пустовала несколько дней. Дочь обратилась с заявлением в правоохранительные органы , и тогда погибшую женщину опознали.

Предположительно, она отправилась собирать ягоды. В лесу ей стало плохо.

Тело обнаружили отдыхающие в лесу под Ладушкином рядом с посёлком Ульяновка 29 июня. Криминалисты предположили, что смерть наступила за несколько дней до этого.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от острой сердечной недостаточности. Личность не могли установить в течение недели.