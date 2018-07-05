В ЛДПР предложили вместо «Дома-2» показывать передачу о молодых ученых 

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Реалити-шоу «Дом-2» оказывает негативное влияние на зрителей и самих участников, необходимо закрыть этот проект и вместо него показывать передачу о молодых ученых, считает депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи проводят проверку по факту обнаружения тела девушки в квартире на севере Москвы. По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Полине Лобановой, которая могла умереть от передозировки неустановленным веществом.
"Необходимо закрыть «Дом-2». Вместо него поставить передачу про молодых ученых", — сказал Чернышов РИА Новости.
По его словам, реалити-шоу оказывает негативное влияние как на его зрителей, так и на самих участников. В связи с этим следует пересмотреть информационную политику российских каналов, чтобы больше эфирного времени уделялось передачам, которые бы мотивировали молодежь заниматься наукой, отметил депутат.