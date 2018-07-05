В ЛДПР предложили вместо «Дома-2» показывать передачу о молодых ученых

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи проводят проверку по факту обнаружения тела девушки в квартире на севере Москвы. По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Полине Лобановой, которая могла умереть от передозировки неустановленным веществом.

"Необходимо закрыть «Дом-2». Вместо него поставить передачу про молодых ученых", — сказал Чернышов РИА Новости.

По его словам, реалити-шоу оказывает негативное влияние как на его зрителей, так и на самих участников. В связи с этим следует пересмотреть информационную политику российских каналов, чтобы больше эфирного времени уделялось передачам, которые бы мотивировали молодежь заниматься наукой, отметил депутат.