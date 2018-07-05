Омичи сильно задолжали за тепло и свет

Сумма долга за отопление оказалась существеннее задолженности за свет. Сегодня на пресс-конференции представители ресурсоснабжающих организаций озвучили долги потребителей. Так, по словам зместителя генерального директора по энергосбытовой деятельности компании «ОмскРТС» Олега Хилько , в компании накоплены долги на сумму в 2,6 миллиарда рублей, общая дебиторская задолженность — более трех миллиардов рублей.

— Они накопилась не за месяц и не за два. Часть долгов с 2004 года тянется. Мы прогнозируем, зная процент оплаты, какие будут поступления. Как всем известно, все ресурсоснабжающие организации кредитуются, — сообщил Хилько, — Никто не заинтересован в том, чтобы мы обанкротились. Это все обсуждается на уровне тарифообразования.

Заместитель генерального директора по электроэнергии и мощности «Омская энергосбытовая компания» Анатолий Рудников озвучил сумму задолженности за свет. Она составляет 464 миллиона рублей.

— 4-5% граждан не платят систематически. Но задерживая оплату, они тормозят весь процесс качественного обеспечения услугой, — заявил Анатолий Рудник.