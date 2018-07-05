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Омичи сильно задолжали за тепло и свет
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Омичи сильно задолжали за тепло и свет 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Сумма долга за отопление оказалась существеннее задолженности за свет. Сегодня на пресс-конференции представители ресурсоснабжающих организаций озвучили долги потребителей. Так, по словам зместителя генерального директора по энергосбытовой деятельности компании «ОмскРТС» Олега Хилько, в компании накоплены долги на сумму в 2,6 миллиарда рублей, общая дебиторская задолженность — более трех миллиардов рублей.
— Они накопилась не за месяц и не за два. Часть долгов с 2004 года тянется. Мы прогнозируем, зная процент оплаты, какие будут поступления. Как всем известно, все ресурсоснабжающие организации кредитуются, — сообщил Хилько, — Никто не заинтересован в том, чтобы мы обанкротились. Это все обсуждается на уровне тарифообразования.
Заместитель генерального директора по электроэнергии и мощности «Омская энергосбытовая компания» Анатолий Рудников озвучил сумму задолженности за свет. Она составляет 464 миллиона рублей.
— 4-5% граждан не платят систематически. Но задерживая оплату, они тормозят весь процесс качественного обеспечения услугой, — заявил Анатолий Рудник.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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