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Омичи задолжали за тепло больше 15 млрд рублей
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Омичи задолжали за тепло больше 15 млрд рублей 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Вчера, 5 июля, на пресс-конференции заместитель гендиректора по энергосбытовой деятельности «Омск РТС» Олег Хилько рассказал о сумме долгов за тепло по квитанциям. Размер долга достиг около 17 млрд рублей. Эта сумма составляет пятую часть от бюджета города.
По словам Олега Хилько, сейчас накоплены долги в размере 2,6 млрд рублей. Общая дебиторская задолженность составляет более 3 млрд рублей. Из-за долгов предприятие берет кредиты, а также задерживает покупку топливу. Добавим, что дебиторская задолженность накопилась с 2004 года.
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