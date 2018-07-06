Омичи задолжали за тепло больше 15 млрд рублей

Вчера, 5 июля, на пресс-конференции заместитель гендиректора по энергосбытовой деятельности «Омск РТС» Олег Хилько рассказал о сумме долгов за тепло по квитанциям. Размер долга достиг около 17 млрд рублей. Эта сумма составляет пятую часть от бюджета города.

По словам Олега Хилько, сейчас накоплены долги в размере 2,6 млрд рублей. Общая дебиторская задолженность составляет более 3 млрд рублей. Из-за долгов предприятие берет кредиты, а также задерживает покупку топливу. Добавим, что дебиторская задолженность накопилась с 2004 года.