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Нижегородцев бесплатно научат ландшафтному дизайну
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Нижегородцев бесплатно научат ландшафтному дизайну 

Нижегородская правда 45 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородцев бесплатно научат ландшафтному дизайну
6 июля в Нижнем Новгороде состоится мастер-класс «Ландшафтный дизайн». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Была б охота, заладится и работа», который реализуется Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Социальная реабилитация» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Участники мастер-класса узнают, как благоустроить пространство дачного участка, в зависимости от потребностей, возможностей и вкусов его обитателей, с чего следует начать благоустройство и как самостоятельно создать идеальный ландшафт.
На образовательном мероприятии слушатели ознакомятся с ассортиментом растений, представленных в питомниках Нижегородской области, а также с современными тенденциями в ландшафтном дизайне, смогут самостоятельно разработать дизайн своего участка и поэтапно воплотить его в жизнь.
Участие в мероприятии бесплатное, подходит для начинающих слушателей без опыта, дачников, владельцев загородных участков, садоводов-любителей.
Мастер-класс состоится 6 июля в 9.00 по адресу Нижний Новгород, ул. Васнецова, д. 21.
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