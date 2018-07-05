Нижегородцев бесплатно научат ландшафтному дизайну

фото pixabay.comНижегородцев бесплатно научат ландшафтному дизайну

6 июля в Нижнем Новгороде состоится мастер-класс «Ландшафтный дизайн». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Была б охота, заладится и работа», который реализуется Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Социальная реабилитация» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участники мастер-класса узнают, как благоустроить пространство дачного участка, в зависимости от потребностей, возможностей и вкусов его обитателей, с чего следует начать благоустройство и как самостоятельно создать идеальный ландшафт.

На образовательном мероприятии слушатели ознакомятся с ассортиментом растений, представленных в питомниках Нижегородской области, а также с современными тенденциями в ландшафтном дизайне, смогут самостоятельно разработать дизайн своего участка и поэтапно воплотить его в жизнь.

Участие в мероприятии бесплатное, подходит для начинающих слушателей без опыта, дачников, владельцев загородных участков, садоводов-любителей.

Мастер-класс состоится 6 июля в 9.00 по адресу Нижний Новгород, ул. Васнецова, д. 21.

16+