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В Нижнем Новгороде создали ландшафтная экспозиция в честь стран-участниц ЧМ-2018
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В Нижнем Новгороде создали ландшафтная экспозиция в честь стран-участниц ЧМ-2018 

Vgoroden.ru 35 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
В пятницу, 6 июля, состоится последний в Нижнем Новгороде матч в рамках чемпионата мира по футболу. Для нашего города главное спортивное событие этого года завершится игрой сборных Уругвая и Франции. А чтобы оно осталось в сердцах жителей и гостей города как можно дольше, в нижегородском кремле открылась ландшафтная экспозиция, посвященная странам, чьи сборные играли на нашем стадионе.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, необычные композиции из цветов и декоративных предметов, приуроченные к мундиалю, были организованы в рамках юбилейного XV праздника цветов.
Ландшафтная композиция разделена на восемь зон, каждая из которых символизирует одну из стран участниц: Швецию, Южную Корею, Англию, Панаму, Хорватию, Аргентину, Швейцарию, Коста-Рику.
Как отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин, тематика ЧМ-2018 отражена не только на участке экспозиции, но и на всей территории кремля. Нижегородцы и гости города могут познакомиться с историей футбола, а также узнать интересные факты о странах-участницах чемпионата на информационных стендах.
В подготовке и в торжественном открытии праздника принимали участие воспитанники социально-реабилитационных центров Нижнего Новгорода «Улыбка», «Вера», «Солнышко», «Ласточка» и «Бригантина». Специально для мероприятия ребята подготовили выставку рисунков на спортивную тематику, а также организовали праздничный концерт. Каждый из участников получил подарки от спонсоров праздника — велосипеды и роликовые коньки.
Кстати, ИА «В городе N» ведет прямую трансляцию матча Франция — Уругвай.
Напомним, предприятия сократили рабочий день из-за последнего матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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