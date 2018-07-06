В Нижнем Новгороде создали ландшафтная экспозиция в честь стран-участниц ЧМ-2018

В пятницу, 6 июля, состоится последний в Нижнем Новгороде матч в рамках чемпионата мира по футболу. Для нашего города главное спортивное событие этого года завершится игрой сборных Уругвая и Франции. А чтобы оно осталось в сердцах жителей и гостей города как можно дольше, в нижегородском кремле открылась ландшафтная экспозиция, посвященная странам, чьи сборные играли на нашем стадионе.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, необычные композиции из цветов и декоративных предметов, приуроченные к мундиалю, были организованы в рамках юбилейного XV праздника цветов.

Ландшафтная композиция разделена на восемь зон, каждая из которых символизирует одну из стран участниц: Швецию, Южную Корею, Англию, Панаму, Хорватию, Аргентину, Швейцарию, Коста-Рику.

Как отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин , тематика ЧМ-2018 отражена не только на участке экспозиции, но и на всей территории кремля. Нижегородцы и гости города могут познакомиться с историей футбола, а также узнать интересные факты о странах-участницах чемпионата на информационных стендах.

В подготовке и в торжественном открытии праздника принимали участие воспитанники социально-реабилитационных центров Нижнего Новгорода «Улыбка», «Вера», «Солнышко», «Ласточка» и «Бригантина». Специально для мероприятия ребята подготовили выставку рисунков на спортивную тематику, а также организовали праздничный концерт. Каждый из участников получил подарки от спонсоров праздника — велосипеды и роликовые коньки.

Кстати, ИА «В городе N» ведет прямую трансляцию матча Франция — Уругвай.

Напомним, предприятия сократили рабочий день из-за последнего матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде