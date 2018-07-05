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Дзагоев: антифутбол в матче с Испанией? Играть с ними по-другому было невозможно
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Дзагоев: антифутбол в матче с Испанией? Играть с ними по-другому было невозможно 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал об игре с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с Хорватией в 1/4 финала турнира, который состоится в Сочи 7 июля.
«Антифутбол в матче с Испанией? Мне кажется, всё зависит от соперника. Испания сажает на контроль каждую сборную, сколько бы игр мы ни смотрели. По-другому был не вариант! А что касается Хорватии, то ближе к игре Станислав Саламович нам расскажет, как играть.
У нас были неплохие игры с саудитами и Египтом. С Уругваем мы, возможно, не до конца показали свой уровень. Надеюсь, что в матчей с Хорватией у нас получится сыграть в свою игру и показать зрителям, что мы умеем играть в футбол. Просто с испанцами по-другому было невозможно.
Можно ли назвать нашу сборную такой семьёй? Те, кто был на стадионе и ощутил атмосферу, смогут это подтвердить. У нас сплочённый коллектив. Если бы этого не было, мы бы не добились того, чего добились. Партнёры подходят, спрашивают, что у меня с ногой, что со спиной. Все волнуемся друг за друга.
Хорватам сложнее играть с командами, у которых есть характер? Тут сложно сказать, с кем им было бы труднее. Но мы хозяева чемпионата мира, поэтому они и расстроились. Вся Россия нас будет поддерживать. Надеюсь, мы оправдаем ожидания!», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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