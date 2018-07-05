Дзагоев: антифутбол в матче с Испанией? Играть с ними по-другому было невозможно

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал об игре с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с Хорватией в 1/4 финала турнира, который состоится в Сочи 7 июля.

«Антифутбол в матче с Испанией? Мне кажется, всё зависит от соперника. Испания сажает на контроль каждую сборную, сколько бы игр мы ни смотрели. По-другому был не вариант! А что касается Хорватии, то ближе к игре Станислав Саламович нам расскажет, как играть.

У нас были неплохие игры с саудитами и Египтом. С Уругваем мы, возможно, не до конца показали свой уровень. Надеюсь, что в матчей с Хорватией у нас получится сыграть в свою игру и показать зрителям, что мы умеем играть в футбол. Просто с испанцами по-другому было невозможно.

Можно ли назвать нашу сборную такой семьёй? Те, кто был на стадионе и ощутил атмосферу, смогут это подтвердить. У нас сплочённый коллектив. Если бы этого не было, мы бы не добились того, чего добились. Партнёры подходят, спрашивают, что у меня с ногой, что со спиной. Все волнуемся друг за друга.