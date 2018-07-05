Дзагоев готов сыграть с Хорватией

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев заявил, что восстановился после травмы, которую он получил в стартовом матче с Саудовской Аравией 14 июня. Сейчас футболист собирается сыграть против сборной Хорватии в одной четвертой финала чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости

«Был рецидив старой травмы, немного защемило спину. Сейчас все хорошо, сегодня тренировался в общей группе. Готов к игре», — сказал сам полузащитник журналистам.

Алан Дзагоев появится в заявке национальной команды, но сможет ли он выйти на поле? Об этом рассуждает спортивный журналист Олег Пирожков:

Олег Пирожков cпортивный журналист «Изначально, когда Дзагоев только получил травму, специалисты комментировали, что подобное повреждение требует лечения на протяжении не менее трех недель. В данном случае игрока получилось восстановить очень быстро. Это здорово, вопрос только в том, в каком тонусе он находится. Я думаю, прежде всего, психологически важно, что игрок вернулся, потому что Дзагоев — один из наиболее мастеровитых игроков в этом составе сборной, само его присутствие на занятиях положительно сказывается на психологической атмосфере. Насколько практически он может быть полезен, сказать сложно, тренер может знать его реальное состояние и возможности. Форсированное восстановление после любого повреждения, даже не очень значительного, имеет оборотную сторону в виде риска усугубить травму. Как бы это кощунственно ни звучало, но на этом чемпионате мира жизнь не заканчивается, в частности, для Алана Дзагоева. Я думаю, что нужно с осторожным оптимизмом относиться к тому факту, что он вернулся в общую группу. Трудно сказать, увидим ли мы его на поле».