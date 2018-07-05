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Дзагоев сможет сыграть с Хорватией
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Дзагоев сможет сыграть с Хорватией 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев восстановился после травмы, полученной в стартовом матче чемпионата мира с Саудовской Аравией, и готов сыграть с хорватами. Об этом спортсмен рассказал во время общения с журналистами, его слова приводит ТАСС.
«Был рецидив старой травмы, немного защемило спину. Сейчас все хорошо, сегодня тренировался в общей группе. Готов к игре», — сказал Дзагоев.
Отмечается, что 4 июля Дзагоев работал по индивидуальной программе из-за повреждения спины. До этого хавбек восстанавливался от травмы ноги, полученной в стартовом матче чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии. Футболист потянул заднюю поверхность бедра, был заменен в первом тайме и пропустил три следующих матча ЧМ-2018 — с Египтом (3:1), Уругваем (0:3) и Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).
7 июля в Сочи команда Станислава Черчесова сыграет с хорватами в четвертьфинале мирового первенства. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.
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