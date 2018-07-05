Горячие напитки охлаждают тело только при одном условии

Действительно ли горячие напитки охлаждают наш организм в жару сильнее, чем холодные? Ответ на этот вопрос дали врачи из Норвегии. В России и некоторых других странах мира распространена точка зрения о том, что в жаркие дни горячие напитки охлаждают организм гораздо более эффективно, чем холодные. В ее подтверждение приводятся истории о жителях Средней Азии, которые пьют горячий чай, находясь под воздействием палящего солнца. Здравый смысл подсказывает, что употребление чего-то обжигающе горячего в жару — не самый лучший выбор, но может быть, аксакалы знают истину? Тем более что даже некоторые эксперты подчеркивают: горячие напитки снижают температуру тела и заставляют более усердно трудиться потовые железы, которые охлаждают организм. В 2012 году ученые из Университета Оттавы пришли к выводу о том, что если человек употребляет горячий напиток, то это приводит к уменьшению количества тепла внутри организма и выделению большего количества пота. Другими словами, если температура напитка превышает температуру тела, то она тоже увеличивается, но этот скачок компенсируется за счет усиленного потоотделения. Наш организм выделяет пот только для того, чтобы себя охладить, и чем более активно это происходит, тем комфортней человек себя чувствует в жару. Однако вся эта техника может сработать только в том случае, если пот будет испаряться с кожи. Если в жаркий день вы носите много одежды, или выделяете такое количество пота, что он начинает сочиться на землю и не испаряется с поверхности кожи, то охлаждаться с помощью горячих напитков — это плохая идея. Другими словами, если вы выполняйте какие-то физические нагрузки в жаркую погоду и не можете при этом раздеться до плавок или купальника, то лучше не прибегать к помощи горячего чая для охлаждения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)