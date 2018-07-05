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Диета беременной определяет здоровье кишечника будущего ребенка
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Диета беременной определяет здоровье кишечника будущего ребенка 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Результаты американских исследований показали, что рацион питания во время беременности значительно влияет на состав микрофлоры младенцев, сообщил портал medicalxpress.com.
Ранние исследования указывали на то, что соотношение «полезных» и болезнетворных микроорганизмов в кишечнике ребенка, в первую очередь, зависит от способа рождения. Детям, рожденным естественным путем, частично передавалась микрофлора из родовых путей матери. Младенцы, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, оказывались лишены этой специфической защиты и подвержены инфекциям в большей степени.
Исследования кала 145 младенцев, рожденных как естественным способом, так и с вмешательством хирургов, показали, что количество некоторых микроорганизмов в кишечнике напрямую зависит от рациона в период беременности. Например, у младенцев, чьи матери чаще ели фрукты, зафиксировано гораздо больше бифидобактерий. А вот преобладание красного вина и мяса в меню женщины вело к значительному снижению числа полезных микроорганизмов у потомства.
Специалисты заявили о необходимости проведения дополнительных, более масштабных исследований с участием детей разных национальностей.
Распространенное мнение гласит — беременная женщина должна есть «за двоих». Врач‐педиатр, кандидат медицинских наук Ксения Шакарян опровергла это утверждение и рассказала «360» об основах правильного питания будущей мамы.
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