Диета беременной определяет здоровье кишечника будущего ребенка

Результаты американских исследований показали, что рацион питания во время беременности значительно влияет на состав микрофлоры младенцев, сообщил портал medicalxpress.com.

Ранние исследования указывали на то, что соотношение «полезных» и болезнетворных микроорганизмов в кишечнике ребенка, в первую очередь, зависит от способа рождения. Детям, рожденным естественным путем, частично передавалась микрофлора из родовых путей матери. Младенцы, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, оказывались лишены этой специфической защиты и подвержены инфекциям в большей степени.

Исследования кала 145 младенцев, рожденных как естественным способом, так и с вмешательством хирургов, показали, что количество некоторых микроорганизмов в кишечнике напрямую зависит от рациона в период беременности. Например, у младенцев, чьи матери чаще ели фрукты, зафиксировано гораздо больше бифидобактерий. А вот преобладание красного вина и мяса в меню женщины вело к значительному снижению числа полезных микроорганизмов у потомства.

Специалисты заявили о необходимости проведения дополнительных, более масштабных исследований с участием детей разных национальностей.

Распространенное мнение гласит — беременная женщина должна есть «за двоих». Врач‐педиатр, кандидат медицинских наук Ксения Шакарян опровергла это утверждение и рассказала «360» об основах правильного питания будущей мамы.