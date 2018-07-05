Девочка с церебральным параличом спасла упавшего в бассейн годовалого брата

В Канаде девятилетняя Лекси Комю-Джексон (Lexie Comeau-Jackson), страдающая от церебрального паралича, спасла младшего брата, упавшего в бассейн на заднем дворе. Об этом сообщил информационный портал CTV.

Инцидент произошел в городе Дартмут в провинции Новая Шотландия на востоке страны. Бабушка и мать девочки готовились к вечеринке в честь ее девятого дня рождения, сама она наблюдала за ними с инвалидной коляски. Когда все было готово, женщины ушли наверх переодеться. В это время полуторагодовалый брат Лекси Лиланд проснулся, выбежал на задний двор и свалился в расположенный там бассейн.

Заметив это, Лекси начала кричать изо всех сил и указывать на дверь. Перепуганные родственницы подбежали к ней, а затем бросились к бассейну и вытащили ребенка. Лиланда немедленно доставили в больницу. Доктора заверили, что его жизни ничего не угрожает, так как он просто наглотался воды.

«Даже если ты не можешь говорить и ходить, ты можешь быть услышанным и помочь. И да, она спасла ему жизнь», — заявила журналистам бабушка девочки. Мать призналась, что не перестает благодарить дочь за помощь. Поступок Лекси отметила и местная полиция: в ближайшее время ей вручат почетную грамоту в ратуше Галифакса, столицы провинции.

В течение двух дней после инцидента семья установила забор и калитку с замком между домом и бассейном.