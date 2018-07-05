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День семьи отметят в «Гармонии» костюмированной фотосессией
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День семьи отметят в «Гармонии» костюмированной фотосессией 

АиФ Ставрополье 30 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
День семьи, любви и верности отметят в Михайловске исторической костюмированной фотосессией, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГК «Третий Рим».
Праздник для детей и их родителей устроят на живописной аллее Ласточек. Организаторы планируют установить семь развлекательных площадок со спортивными играми, мастер-классами по рисованию, концертом и дискотекой. Детей будут развлекать клоуны-аниматоры.
Квартал «Медовый» на время Дня семьи превратится в парк аттракционов. Там поставят батуты, карусели, тарзанку и палатки торговцев сладостями.
Принять участие в празднике смогут не только местные жители, но и гости из Ставрополя и даже соседних городов. Их приглашают посетить храм великомученика Артемия, выступающего в качестве покровителя семьи, и поклониться частицам мощей Матроны Московской.
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