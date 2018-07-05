День семьи отметят в «Гармонии» костюмированной фотосессией

День семьи, любви и верности отметят в Михайловске исторической костюмированной фотосессией, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГК «Третий Рим».

Праздник для детей и их родителей устроят на живописной аллее Ласточек. Организаторы планируют установить семь развлекательных площадок со спортивными играми, мастер-классами по рисованию, концертом и дискотекой. Детей будут развлекать клоуны-аниматоры.

Квартал «Медовый» на время Дня семьи превратится в парк аттракционов. Там поставят батуты, карусели, тарзанку и палатки торговцев сладостями.

Принять участие в празднике смогут не только местные жители, но и гости из Ставрополя и даже соседних городов. Их приглашают посетить храм великомученика Артемия, выступающего в качестве покровителя семьи, и поклониться частицам мощей Матроны Московской.