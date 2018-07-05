В Прикамье родные разыскивают 26-летнюю Кристину Софронову

В Прикамье родные разыскивают 26-летнюю Кристину Софронову, которая последний раз выходила на связь с мамой 30 июня.

«Я живу в посёлке Орёл, а дочь — в Березниках. 20 июня она со своим сожителем приезжала в гости ко мне. Дочка показывала синяки — сожитель её избивал. Он очень ревнивый, никуда не отпускал Кристину, даже телефона ей не давал. 21 июня я позвонила им, сожитель взял трубку и сказал, что Кристина бросила его и ушла. Дочка позвонила мне с незнакомого номера телефона 30 июня и сказала, что приедет ко мне на следующий день. Однако она не приехала, и телефон, с которого она звонила, выключен. Её подруги и знакомые не знают, где может находиться Кристина», — рассказала мама пропавшей девушки Рауза.

По её словам, у дочки больное сердце. 5 июля мама подала заявление в полицию о пропаже Кристины. Если кому-то известна любая информация о том, где может находиться Кристина, просят позвонить по телефону её маме — 8-919-459-30-59 (Рауза).