На базе «Воробьевы горы» функционирует мини-ОСИП

На базе «Воробьевы горы» начал функционировать мини-ОСИП, в котором законные представители ребенка, указавшие данное образовательное учреждение в заявлении на поступление в дошкольную группу, могут: подтвердить указанную в заявлении информацию.