На базе «Воробьевы горы» функционирует мини-ОСИП 

На базе «Воробьевы горы» начал функционировать мини-ОСИП, в котором законные представители ребенка, указавшие данное образовательное учреждение в заявлении на поступление в дошкольную группу, могут: подтвердить указанную в заявлении информацию.
Посетители смогут проверить очередность, также внести необходимые корректировки в заявление и получить полную консультацию о правилах записи детей в дошкольные образовательные учреждения. Контактный адрес: Г. Москва, ул. Молодежная, 4а, этаж 1, кабинет № 1. Телефон 8-499-137-20-52 Мини-ОСИП ведет прием с понедельника по среду с 16.00 до 20.00, в пятницу с 8.00 до 12.00. Ответственный специалист по учёту контингента Наталья Александровна Князева