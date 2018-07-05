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На базе «Воробьевы горы» функционирует мини-ОСИП
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На базе «Воробьевы горы» функционирует мини-ОСИП 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
На базе «Воробьевы горы» начал функционировать мини-ОСИП, в котором законные представители ребенка, указавшие данное образовательное учреждение в заявлении на поступление в дошкольную группу, могут: подтвердить указанную в заявлении информацию.
Посетители смогут проверить очередность, также внести необходимые корректировки в заявление и получить полную консультацию о правилах записи детей в дошкольные образовательные учреждения. Контактный адрес: Г. Москва, ул. Молодежная, 4а, этаж 1, кабинет № 1. Телефон 8-499-137-20-52  Мини-ОСИП ведет прием с понедельника по среду с 16.00 до 20.00, в пятницу с 8.00 до 12.00. Ответственный специалист по учёту контингента Наталья Александровна Князева
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