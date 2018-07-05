Житель Курска развращал и шантажировал детей в соцсети

В Курске будут судить 26-летнего парня, который через соцсети развращал и шантажировал школьниц, сообщила пресс-служба регионального СК.

Как выяснили следователи, в 2015-2017 годах обвиняемый, используя свою страницу в соцсети «ВКонтакте», знакомился с девочками 11-12 лет, обсуждал ними темы сексуальных отношений и заставлял оправлять ему интимные фотографии.

Следователям удалось установить четырех школьниц, пострадавших от действий курянина. Все они проживают в разных городах — Екатеринбурге, Владимире, Московской области и Краснодарском крае.

Раскрылись преступные действия злоумышленника после того, как одна из матерей потерпевших, увидев у дочери переписку, обратилась с заявлением в полицию. Переписки с остальными жертвами правоохранители нашли в компьютере молодого человека. В ближайшее время злоумышленника ждет суд.