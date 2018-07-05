Омичи отказываются платить за коммунальные услуги

Вступившие в Профсоюз «Союз ССР» омичи до сих пор уверены, что освобождены от оплаты тепловой и электроэнергии. Сегодня, 5 июля, на пресс-конференции, посвященной сфере ЖКХ, представители омских ресурсоснабжающих организаций вновь посетовали на платежную дисциплину потребителей. Омичи вступают в профсоюзы СССР, которые якобы освобождают их от коммунальных платежей, и граждане не платят за услуги, накапливая многотысячные долги.

— Есть такая пробела. Они убеждают нас, что вступили в профсоюзы СССР, платят там взносы и потому освобождены от коммунальных платежей. Они накапливают долги. Мы вынуждены их отключать, обращаться в суд, — заявил Анатолий Рудников. — Есть конкретная мошенническая организация, и граждане на нее «ведутся». Такая проблема по всей России.

Замгендиректора по энергосбытовой деятельности АО «РТС» Олег Хилько сообщил, что в их компании было 20 подобных случаев, и проблема эта распространена не только в Омской области, но также по всей России. Все факты находятся на рассмотрении в правоохранительных органах

— Наши жители остаются такими же наивными, как и в 1991 году, — считает он. — Проблема не носит грандиозный характер, и погасить долги все равно придется.