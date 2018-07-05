Токсичные люди: типы романтических партнеров, от которых лучше держаться подальше

Во время первых свиданий и в период влюбленности мы склонны идеализировать партнера, предпочитая не замечать его темные стороны. Однако со временем человек начнет активнее проявлять свою натуру, с которой не всегда удается уживаться. Изменить таких личностей крайне непросто, даже если они сами не всегда рады некоторым проявлениям своего характера.

Аддикты

Лучше держаться подальше от людей, страдающих зависимостями. Речь не всегда только о спиртном или, к примеру, азартных играх. Сюда входят также те, кто помешан на спорте, любви, работе, шопоголизме и прочих сферах. Если лишить человека доступа к его страсти, он впадает в апатию и становится раздражительным, нередко отрицая наличие любых зависимостей.

Инфантилы

Нет ничего плохого, если в нас иногда просыпается ребенок, но только если это исключение, а не правило. Инфантильные личности боятся всего серьезного, и партнеру, по факту, придется выполнять для них роль родителя и опекуна, решая все серьезные проблемы и задачи без должной поддержки от второй половины.

Нарциссы

Самовлюбленность в отношениях априори губительна, ведь партнеры должны ориентироваться на общий результат, а не на самих себя. У таких людей существует только «я», а не «мы», и ничего хорошего из подобного союза в итоге не выйдет.

Абьюзеры

Люди, склонные к психологическому и физическому насилию, внешне и при общении могут казаться милыми и образованными. Однако как только отношения достигнут определенного этапа, такие личности начнут демонстрировать постоянную ревность, пытаясь контролировать партнера, но при этом не признавая собственную вину в конфликтах. Чаще всего абьюзеры любят нелестно высказываться о прежних отношениях, обвиняя во всех бедах экс-партнера.

Эмоции

В отношениях для партнеров важно чувствовать взаимную отдачу, но некоторые личности страдают от эмоциональной недоступности. Они готовы принимать любовь, но редко выражают свою или вовсе остаются безразличными. Такие люди не станут перезванивать на ваш пропущенный или отчитываться о том, где пропадали несколько дней, и в итоге это все больше начнет походить на игру в одни ворота.

Нытики

Порой все мы любим пожаловаться, особенно если доверяем человеку. Однако некоторые личности «ноют» по поводу и без, умея придать негативный окрас всему вокруг. Они жалуются, осуждают и винят окружающих в своих несчастьях, при этом умело игнорируя проблемы второй половины, считая их несущественными.]]>