Почему у русских не принято дарить полотенца

Эта традиция уходит своими корнями в глубокую древность. Тогда наши предки действительно редко дарили друг другу полотенца: слишком много неприятных воспоминаний и ассоциаций вызывал в те времена этот предмет.

Похороны

Несмотря на то, что полотенца, несомненно, использовались и во многих других обрядах, нередко они ассоциировались у русских именно с похоронами. Дело в том, что именно во время этого печального события полотенца появлялись почти на каждом шагу. Так, когда в доме кто-то умирал, его родственники обязательно перевешивали через окно полотенце, которое, согласно поверьям, служило своеобразным мостиком, и облегчало переход умершего в мир иной. Гроб, в котором находилось тело усопшего, также накрывали именно этим предметом.

Если на пути похоронной процессии оказывался прохожий, тому всегда отдавали заранее припасенный для этого случая каравай, завернутый в белое полотенце. Гроб опускали в вырытую могилу тоже посредством длинных полотенец. Причем, по окончании ритуала небольшие отрезы данных погребальных атрибутов дарили всем желающим в память о покойном. Да и землекопы получали в качестве благодарности за труды тоже полотенца.

После того, как усопшего уносили из избы, не принято было запирать двери. Их просто фиксировали опять же с помощью полотенец. Чаще всего такая процедура становилась обязательной, когда покойника хоронили прямо во дворе дома.

Разлука

Кроме похорон, полотенца зачастую олицетворяли и разлуку между родными и близкими людьми. Например, если глава семейства отправлялся в дальний путь, супруга всегда дарила ему полотенце. Благодаря этой традиции, полотенца и стали ассоциироваться с разлукой.

Как бы то ни было, долгими зимними вечерами женщины все равно усаживались за шитье. Нередко вышитые полотенца предназначались для родственников мужского пола. Однако все эти подарки мужья или зятья получали на руки только после кончины самой мастерицы.

Когда дарили?

Но, как известно, из каждого правила есть исключения. Полотенца на Руси также дарили на свадьбы и крещения. К примеру, отец и мать невесты преподносили в подарок молодоженам большое полотенце. Дело в том, что наши предки считали, что супруги должны пользоваться одним и тем же полотенцем. Да и хлеб с солью до сих пор подают жениху и невесте на рушнике, который потом хранится в семье.

А что касается крещения, то и сегодня все необходимое для этого обряда, в том числе и крестильное полотенце (крыжму) приобретает для ребенка не кровная, а крестная мама. Многие верующее после таинства также хранят крыжму долгие годы в память о знаменательном событии.