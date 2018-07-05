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Волгоградцев просят помочь найти пропавшего 31-летнего жителя Михайловки
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Волгоградцев просят помочь найти пропавшего 31-летнего жителя Михайловки 

АиФ Волгоград 46 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Следователи просят жителей Волгоградской области помочь им в поисках пропавшего 4 июля 31-летнего Новоселова Михаила Сергеевича. Об исчезновении мужчины в полицию заявила его мать.
По словам женщины, она работает вместе с сыном и каждое утро заезжает за ним на машине. Накануне мужчины дома не оказалось а его мобильный был отключен. В настоящее время по факту исчезновения мужчины организована доследственная проверка.
По предварительным данным, Михаил жил один, вел замкнутый образ жизни, спиртным не злоупотреблял.
На вид мужчине 30-32 года, его рост составляет около 175 сантиметров. Он имеет среднее телосложение, овальное лицо, высокий лоб, прямые брови, серо-зеленые глаза, средний нос, тонкие губы, русые волосы. На подбородке у мужчины шрам.
В день исчезновения был одет в майку желтого цвета, брюки камуфлированной расцветки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам (84463) 2-20-55, 2-11-75 или «02».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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