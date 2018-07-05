Казанские волонтеры начали продавать форму. Очень дорого

Форма волонтеров. Фото: twitter.com/welcome_2018

Волонтеры ЧМ-2018, работающие в Казани, начали продавать свою форму. Предложения появились на сайте бесплатных объявлений.

Вариантов много. Кто-то продает набор из кепки, футболки, поло, куртки, штанов и кроссовок за 4 000 рублей. Некоторые просят в разы больше. Есть парень, который продает форму за 20 500 рублей.

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