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Казанские волонтеры начали продавать форму. Очень дорого
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Казанские волонтеры начали продавать форму. Очень дорого 

Казанский Портал 1 час назад
Форма волонтеров. Фото: twitter.com/welcome_2018
Волонтеры ЧМ-2018, работающие в Казани, начали продавать свою форму. Предложения появились на сайте бесплатных объявлений.
Вариантов много. Кто-то продает набор из кепки, футболки, поло, куртки, штанов и кроссовок за 4 000 рублей. Некоторые просят в разы больше. Есть парень, который продает форму за 20 500 рублей.
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