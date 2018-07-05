Риск ради сына? Матери ребенка-инвалида грозит срок за продажу лекарства от эпилепсии

Мать ребенка-инвалида может оказаться в тюрьме за наркоторговлю, передает телеканал Москва 24. На женщину завели уголовное дело за продажу лекарства от эпилепсии. Ранее она приобрела этот препарат для шестилетнего сына, а когда тот перестал помогать мальчику, решила перепродать. Женщина уверена, что не сделала ничего плохого, и не понимает, почему ей грозит серьезное наказание.

У шестилетнего Арсения нет пищевода, поэтому еду и воду он может получать только через специальный шприц. Кроме того, из-за повреждения мозга мальчик почти ничего не видит и прикован к кровати. Он уже успел перенести несколько операций и три клинические смерти, рассказала его мама Екатерина. По ее словам, в 2014 году у ребенка начались эпилептические припадки. Тогда-то она и приобрела в специальной группе в соцсетях детские клизмы с диазепамом, чтобы вовремя останавливать припадки. «В Европе люди придумали клизмы, свечи и капли, чтобы до приезда скорой купировать приступ», — пояснила женщина, добавив, что в нашей стране пока есть только уколы, а ведь их приходится делать пять–шесть раз в день.

Когда клизмы с диазепамом перестали помогать Арсению, его мама решила продать их в той же группе, где и купила. По словам женщины, препарат годен до 2020 года, а в их семье на счету каждая копейка, ведь полноценно устроиться на работу она не может из-за болезни сына.

Желающие купить лекарство нашлись быстро, но на встрече женщину ждали не родители больных детей, а сотрудники полиции. Мать ребенка-инвалида доставили в отделение, где она провела несколько часов. По словам женщины, ей пришлось долго доказывать, что она одна воспитывает двоих детей: 15-летнего Елисея и шестилетнего Арсения, который находится в тяжелом состоянии. В итоге ее отпустили под подписку о невыезде.

Как пояснили медики, диазепам является сильным психотропным веществом. «Полиция сделала все по закону», — подчеркнул врач-нарколог Аркен Имамбаев, отметив, что москвичка могла продать препарат тому, кто сделал бы на его основе наркотик. По словам экспертов, диазепам в клизмах достать очень сложно. В аптеках продаются таблетки, но таким детям, как Арсений, они не подходят. По этой причине мамы особенных детей иногда идут на риск.

В свое оправдание мать Арсения сказала, что попыталась подать лекарство не ради наживы, а чтобы просто выручить скромную сумму на лишние бинты и пеленки для сына. Если суд признает ее виновной в продаже наркотиков, ей может грозить от четырех до восьми лет лишения свободы. В этом случае, старшего сына отправят в детский дом, а младшего — в интернат для инвалидов, где, уверена его мама, мальчик может погибнуть без постоянного присмотра.

Задержание матери ребенка-инвалида по подозрению в незаконном сбыте психотропных веществ прокомментировали RT в полиции ЦАО. По версии правоохранителей, 38-летняя москвичка незаконно продавала пять тюбиков с жидкостью, в состав которой входит психотропное вещество — диазепам. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.