Жить как Мэрилин Монро: экскурсия по номеру, где жила актриса с мужем Джо Ди Маджо

Икона стиля 50-х Мэрилин Монро была замужем за знаменитым бейсболистом Джо Ди Маджо (который любил актрису всю свою жизнь и даже после её смерти больше не женился) недолго. Их брак продлился всего девять месяцев, и всё это время они жили в красивом номере нью-йоркской гостиницы Lexington Hotel.

Сейчас, чтобы снять эти люксовые апартаменты, гостям придется платить 1200 долларов за ночь.

Как сообщается, люкс был отремонтирован, но главные штрихи, внесенные знаменитой парой, включая «бродвейские» и бейсбольные вещи, оставлены в память о Мэрилин и Джо.

В апартаментах есть фойе с мраморным полом, гостиная с огромным диваном, терраса и, конечно же, спальня с фотографиями пары. Весь номер выполнен в основном в трех цветах: розовом, белом, и черном.

Ди Маджо и Монро познакомились в 1952 году и поженились спустя два года в Сан-Франциско. Невесте было 27 лет, а её жениху — 36. Прожили вместе они всего девять месяцев. 1 августа 1962 года Джо снова сделал Мэрилин предложение, но она была найдена мертвой 5 августа 1962 года. Ди Маджо организовал похороны и был единственным из мужчин звезды, кто пришел проводить её в последний путь. А потом ещё и 20 лет три раза в неделю присылал красные розы на её могилу.

Джо пережил любовь всей своей жизни на 37 лет. Моррис Энгельберг, адвокат Джо Ди Маджо, рассказал, что последними словами его клиента были:

«Наконец-то я увижу Мэрилин».

Фотография: Legion-Media Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо