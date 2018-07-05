Что будет, если США перестанут выплачивать государственный долг

Семнадцатого марта 2018 года государственный долг Соединенных Штатов превысил отметку в 21 триллион долларов и составил 106 процентов от их ВВП. Со стороны это кажется фантастическим: в принципе, так оно и есть. Однако стоит учитывать, что соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту у Штатов намного лучше, чем у многих других развитых государств.

Это не говорит о том, что американцы прямо сейчас раздадут долги всему миру, однако теоретически возможность погасить существенную часть задолженности у них есть. Чего не скажешь, например, о Японии или Великобритании. В целом в 2011 году, по данным ЦРУ, государственный долг США находился на 36-м месте в мире с точки зрения его соотношения к ВВП.

По мнению экспертов, вероятность дефолта в Америке практически равна нулю, за исключением разве что технического дефолта.

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