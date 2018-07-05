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В Ярославле вместе с участниками шоу «Песни» пел весь зал
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В Ярославле вместе с участниками шоу «Песни» пел весь зал 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ярославль стал первым городе в большом туре
Участники шоу «Песни» на ТНТ отправились в большой гастрольный тур, и начали его с Ярославля. Вчера ребята выступили в культурно-спортивном комплексе Вознесенский.
Перед выступлением участники проекта поделились своими впечатлениями от недавно закончившегося реалити-шоу.
Молодые звёзды рассказали, что не ожидали популярности.
— Мы вообще не ожидали какой-то известности — рассказал Джей Мар.
Шоу «Песни» на ТН создали дав музыкальных лейбла России — BlackStar и Malfa (во главе с двумя известными продюсерами Максимом Фадеевым и Тимати). Реалити, где певцы пытаются пробиться к славе, снимают в башне «Меркурий» в «Москва-Сити». Победитель получил 5 миллионов рублей и контракт с музыкальным лейблом.
— Более того, когда мы находились в Москва-сити во время реалити, то все время спрашивали: «Это вообще кто-нибудь смотрит?» — поддержала Софи.
Оказалось, что участники зря переживали. Первую песню — гимн шоу вместе с исполнителями пел весь зал.
Вместе с участниками пел весь зал  Надеемся, что выехали из нашего города музыканты выехали без проблем, а не застряли в ночи на дороге, как «Отпетые мошенники».
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