В Ярославле вместе с участниками шоу «Песни» пел весь зал

Ярославль стал первым городе в большом туре

Участники шоу «Песни» на ТНТ отправились в большой гастрольный тур, и начали его с Ярославля. Вчера ребята выступили в культурно-спортивном комплексе Вознесенский.

Перед выступлением участники проекта поделились своими впечатлениями от недавно закончившегося реалити-шоу.

Молодые звёзды рассказали, что не ожидали популярности.

— Мы вообще не ожидали какой-то известности — рассказал Джей Мар.

Шоу «Песни» на ТН создали дав музыкальных лейбла России — BlackStar и Malfa (во главе с двумя известными продюсерами Максимом Фадеевым Тимати ). Реалити, где певцы пытаются пробиться к славе, снимают в башне «Меркурий» в «Москва-Сити». Победитель получил 5 миллионов рублей и контракт с музыкальным лейблом.

— Более того, когда мы находились в Москва-сити во время реалити, то все время спрашивали: «Это вообще кто-нибудь смотрит?» — поддержала Софи.

Оказалось, что участники зря переживали. Первую песню — гимн шоу вместе с исполнителями пел весь зал.

Вместе с участниками пел весь зал Надеемся, что выехали из нашего города музыканты выехали без проблем, а не застряли в ночи на дороге, как «Отпетые мошенники».