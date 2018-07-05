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Милонов требует резкого повышения акцизов на кальянные смеси
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Милонов требует резкого повышения акцизов на кальянные смеси 

News.ru 1 час назад
Кальянные смеси будут облагаться крайне низким акцизом и это беспокоит многих родителей, заявил в ходе пленарного заседания депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. При этом он предложил заместителю министра финансов Илье Трунину подумать над этим вопросом.
«Есть зло неизбежное и, в частности, это загрязнения окружающей среды продуктами нефтепереработки. Но есть зло, которое можно избежать. Можно ли предложить вам подумать о значительном увеличении акциза на это зло — кальянные смеси», — сказал депутат.
Он уверен, что весь подобный бизнес в нашей стране должен быть уничтожен, чтобы «нация стала здоровой».
«Чтобы мы на пенсию уходили в 90 лет, а не убивали себя кальянами», — заявил Милонов.
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