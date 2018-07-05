Милонов требует резкого повышения акцизов на кальянные смеси

«Есть зло неизбежное и, в частности, это загрязнения окружающей среды продуктами нефтепереработки. Но есть зло, которое можно избежать. Можно ли предложить вам подумать о значительном увеличении акциза на это зло — кальянные смеси», — сказал депутат.

Он уверен, что весь подобный бизнес в нашей стране должен быть уничтожен, чтобы «нация стала здоровой».

«Чтобы мы на пенсию уходили в 90 лет, а не убивали себя кальянами», — заявил Милонов.