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СПЧ приветствует закрытие дела против женщины, пытавшейся продать диазепам
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СПЧ приветствует закрытие дела против женщины, пытавшейся продать диазепам 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) приветствует прекращение уголовного преследования матери ребенка-инвалида, обвиненной в распространении психотропных веществ, но считает необходимым обсудить перспективы изменения законодательства о борьбе с наркоторговлей, заявил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ведомство закрыло уголовное дело в отношении матери-ребенка инвалида Екатерины Конновой о перепродаже диазепама.
"Совет по правам человека приветствует это мудрое и справедливое решение. Одновременно с этим мы считаем необходимым обсудить перспективы изменения нашего законодательства, связанного с борьбой с наркоторговлей, потому что очень важное и абсолютно правильное дело борьбы с незаконным оборотом наркотиков у нас нередко превращается в охоту на людей, которые на самом деле никакого отношения к наркоторговле не имеют", — заявил Федотов, комментируя решение о прекращении уголовного дела.
Он пояснил, что «палочная система, при которой продвижение сотрудника правоохранительных органов по службе зависит не от соблюдения закона, а от количества раскрытых преступлений, нередко приводит к тому, что в погоне за показателями под пресс уголовного преследования попадают ни в чем не повинные люди».
Уголовное дело в отношении москвички Конновой, матери ребенка-инвалида, было возбуждено после того, как, по версии следствия, женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам. Конновой грозило от 4 до 8 лет колонии. В пятницу в МВД РФ сообщили о закрытии дела, а глава ведомства Владимир Колокольцев поручил разобраться во всех обстоятельствах, которые привели к возбуждению дела. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал в ситуации Конновой исключить «формальный подход».
Диазепам входит в список «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», утверждаемый правительством РФ. С 1 августа 2013 года диазепам внесен в Список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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