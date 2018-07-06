СПЧ приветствует закрытие дела против женщины, пытавшейся продать диазепам

Ранее в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ведомство закрыло уголовное дело в отношении матери-ребенка инвалида Екатерины Конновой о перепродаже диазепама.

"Совет по правам человека приветствует это мудрое и справедливое решение. Одновременно с этим мы считаем необходимым обсудить перспективы изменения нашего законодательства, связанного с борьбой с наркоторговлей, потому что очень важное и абсолютно правильное дело борьбы с незаконным оборотом наркотиков у нас нередко превращается в охоту на людей, которые на самом деле никакого отношения к наркоторговле не имеют", — заявил Федотов, комментируя решение о прекращении уголовного дела.

Он пояснил, что «палочная система, при которой продвижение сотрудника правоохранительных органов по службе зависит не от соблюдения закона, а от количества раскрытых преступлений, нередко приводит к тому, что в погоне за показателями под пресс уголовного преследования попадают ни в чем не повинные люди».

Уголовное дело в отношении москвички Конновой, матери ребенка-инвалида, было возбуждено после того, как, по версии следствия, женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам. Конновой грозило от 4 до 8 лет колонии. В пятницу в МВД РФ сообщили о закрытии дела, а глава ведомства Владимир Колокольцев поручил разобраться во всех обстоятельствах, которые привели к возбуждению дела. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал в ситуации Конновой исключить «формальный подход».