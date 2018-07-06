Санитаров психбольницы заподозрили в изнасиловании пациентки

Работников психоневрологического диспансера в Туапсе заподозрили в изнасиловании пациентки.

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Женщина сообщила, что ее дочь, имеющая задержку психического развития, находилась на лечении в психоневрологическом диспансере, передает портал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Там на девушку якобы напали санитары, решив воспользоваться ее беспомощным положением.

В медучреждении начата проверка, сообщает Life.

Напомним, в 2016 году врача заподозрили в изнасиловании несовершеннолетнего пациента в одной из психиатрических больниц Москвы.