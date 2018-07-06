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Санитаров психбольницы заподозрили в изнасиловании пациентки
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Санитаров психбольницы заподозрили в изнасиловании пациентки 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Работников психоневрологического диспансера в Туапсе заподозрили в изнасиловании пациентки.
С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Женщина сообщила, что ее дочь, имеющая задержку психического развития, находилась на лечении в психоневрологическом диспансере, передает портал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Там на девушку якобы напали санитары, решив воспользоваться ее беспомощным положением.
В медучреждении начата проверка, сообщает Life.
Напомним, в 2016 году врача заподозрили в изнасиловании несовершеннолетнего пациента в одной из психиатрических больниц Москвы.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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