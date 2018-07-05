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Санитары изнасиловали девушку в туапсинской больнице. Мать добивается наказания
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Санитары изнасиловали девушку в туапсинской больнице. Мать добивается наказания 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Санитары изнасиловали молодую девушку в больнице Туапсе. Мать пострадавшей обратилась в полицию. Она требует наказать мужчин. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Дочь 50-летней москвички, временно проживающей в Туапсе, Елены Б. находилась на лечении в психоневрологическом диспансере. У Анны С. задержка психического развития. Санитары, воспользовавшись беспомощным состоянием пациентки, изнасиловали ее.
Руководство психоневрологической больницы комментировать ситуацию отказалось.
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