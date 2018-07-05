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СМИ: изнасилование пациентки совершено в психоневрологическом диспансере в Туапсе
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СМИ: изнасилование пациентки совершено в психоневрологическом диспансере в Туапсе 

Новая Кубань 33 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 июля — Новая Кубань. Официальных заявлений о случившееся от силовых структур пока не поступало. Сведения об инциденте появились в федеральных СМИ, они изложены со слов 50-летней жительницы Москвы, которая временно проживает в Туапсе. Она сообщает, что обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании её дочери. У молодой девушки имеются задержки психического развития. В этой связи она проходила лечение в местном психоневрологическом диспансере.
На территории учреждения в отношении неё были совершены насильственные действия сексуального характера. Мать девушки подозревает, что санитары воспользовались беспомощным состоянием пациентки, чтобы удовлетворить свои мужские потребности.
«Телеканал 360» пишет, что в медицинском учреждении комментировать ситуацию отказываются.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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