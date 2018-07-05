СМИ: изнасилование пациентки совершено в психоневрологическом диспансере в Туапсе

Краснодар. 5 июля — Новая Кубань. Официальных заявлений о случившееся от силовых структур пока не поступало. Сведения об инциденте появились в федеральных СМИ, они изложены со слов 50-летней жительницы Москвы, которая временно проживает в Туапсе. Она сообщает, что обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании её дочери. У молодой девушки имеются задержки психического развития. В этой связи она проходила лечение в местном психоневрологическом диспансере.

На территории учреждения в отношении неё были совершены насильственные действия сексуального характера. Мать девушки подозревает, что санитары воспользовались беспомощным состоянием пациентки, чтобы удовлетворить свои мужские потребности.