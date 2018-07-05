Панацея от жары. Как ивановцы спасаются от зноя у воды

Естественное желание большинства людей в жаркую погоду — отправиться на речку или озеро, чтобы искупаться. Надо отдать должное контролирующим места купания в регионе органам. В 2018 году техническое освидетельствование и приёмка пляжей прошли вовремя и завершились ещё до начала купального сезона (он стартовал 1 июня).

Большой плюс в том, что количество легальных пляжей в Ивановской области за последние годы увеличилось. Если ещё лет пять назад места, имеющие официальный статус пляжа, можно было пересчитать буквально по пальцам, то сегодня их 39. И 29 из них — общедоступные.

И всё-таки пляжей мало. В Ивановской области протекает около 2000 рек, полсотни из них по-настоящему большие — более 25 км длиной. Среди них — Волга, протекающая на территории региона на отрезке в 173 км. Есть два больших водохранилища — Горьковское и Уводьское, а также около двух сотен озёр.

Красавица Волга

Не секрет, что люди купаются не только на законных пляжах, но и повсюду, где можно зайти в воду. В областном центре легальных пляжей всего три (в городских парках), и в жару там яблоку негде упасть.

Такая же картина и на популярных загородных пляжах. Излюбленные места — озёра Валдайское, Рубское, Святое — переполнены отдыхающими. На огромной Волге пляжей всего девять, причём три из них находятся на территориях санаториев. В Кинешме, главной достопримечательностью которой считают Волгу, пляжей на этой реке вообще нет. На весь город один пляж — на реке Кинешемка.

В Волгу можно окунуться на городских пляжах в Плёсе, Юрьевце, Пучеже, Наволоках, Заволжске и деревне Ершиха Юрьевецкого района.

На самом же деле берега Волги просто усыпаны отдыхающими, и все они купаются в неположенных местах. А это может быть опасно для жизни.

Несчастья от воды

Нынешним летом в Ивановской области на воде уже произошло два несчастных случая. В ГУ МЧС России по Ивановской области рассказали, что оба происшествия пришлись на 23 июня. Утонул мужчина 1983 года рождения, который отправился купаться нетрезвым, а также 13-летний мальчик. Ребёнок пришёл отдыхать на речку вместе с родственниками, но почему-то остался без присмотра взрослых, отправился плавать и погиб.

Чтобы не случилось беды, очень важно, отправляясь купаться, помнить о простейших правилах безопасности. Не купайтесь, если вы пили алкоголь. Это основная причина гибели людей на воде.

Не подплывайте к близко идущим судам, катерам, лодкам и плотам. Если катаетесь на лодке, не перегружайте её, не раскачивайте, не прыгайте с неё в воду. Если вам нужно залезть в лодку, делать это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть. Не допускайте шалостей и баловства на воде, не пугайте других купающихся. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания.

Если попали в сильное течение, не теряйтесь, не нужно плыть против потока. Плывите по течению и постепенно смещайтесь к берегу. Главное — не впасть в панику, владеть собой, спокойно предпринимать все необходимые меры для выхода из опасности.

Комментраий

Руководитель Ивановского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Ивановской области Алексей Воронов

«Будьте внимательны и осторожны на водных объектах. Не употребляйте спиртные напитки, находясь на отдыхе у воды, не оставляйте детей без присмотра! Купайтесь только в специально отведённых местах, на оборудованных пляжах, где вы можете получить специализированную помощь спасателей».