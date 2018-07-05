Доула — акушерка, повитуха или психолог?

Понятие «доула» появилось в нашей стране достаточно давно — больше 10 лет назад. А сам термин пришел из древнегреческого, где слово «дула», или «доула», издавна означало служанку, помогающую беременной госпоже. В наши дни так называют, скорее, помощницу или сиделку — с особыми обязанностями. В последние три года к услугам таких женщин стали прибегать всё больше будущих мам. Немалую роль в этом сыграла возможность профессионального обучения будущих доул. А недавно появилась целая ассоциация, которая занимается правами таких помощниц при родах. О том, кто такие доулы, каковы их обязанности и полномочия, а также о том, каких изменений в законодательстве они хотят добиться, — рассказала проекту «Аист на крыше» представитель Ассоциации профессиональных доул Екатерина Бессарабова.

Интервью с Екатериной Бессарабовой

— Екатерина, начнем с главного — кто такие доулы и как они могут помочь женщине? — Если очень упрощать, то доула — это сиделка для роженицы. Это человек, который сопровождает ее во время подготовки к родам, в течение всего периода родов и после них. Доула поддерживает женщину физически и эмоционально. Еще до родов проходит несколько встреч, плюс общение по телефону, так что доула становится достаточно близким человеком. Это очень важно, когда женщина попадает в роддом и видит в сложной для себя ситуации множество незнакомых лиц. Доула находится рядом с роженицей, доносит ее пожелания до врача и, наоборот, понятным языком объясняет ей, что конкретно сейчас делают медики. Кроме этого, она может дать женщине нужную информацию о родах, поделиться контактами специалистов. Важный момент — доула никогда не давит на женщину и не принимает участия в ее решениях, только поддерживает и полностью принимает. — А какими личными и профессиональными навыками должна обладать доула? У нее есть специальное образование? — Основные качества — это эмпатия, умение сопереживать другому. Доула — просто человек, у которого есть стремление помогать женщинам в родах. Ею может стать, в принципе, любая. И не обязательно доула должна обладать опытом собственных родов, хотя многие считают это желательным нюансом. Ведь после того, как женщина сама родила и знает, как это происходит, ей проще оказывать поддержку. Но, по моему опыту, есть доулы, у которых пока нет детей, и они прекрасно справляются со своими обязанностями. Что касается образования — в частности, в Москве есть Институт перинатальной поддержки, где готовят профессиональных доул. Обучиться может женщина из любого города России, так как курсы проходят и онлайн. Они не являются государственными, но за основу взяты международные программы обучения в других странах. Во время подготовки доулам много рассказывают о физиологии беременности и родов, дают всю нужную информацию. Однако специального медицинского образования доула не получает — но такого требования к ее профессии, впрочем, нигде и нет в мире. — В качестве доулы может выступить мать роженицы или ее муж? — Муж или мать роженицы могут выступить в качестве поддержки, и это намного лучше, чем вовсе без нее. Но сравнение с помощью доулы будет не совсем корректно. Во-первых, она всё же проходит обучение и знает о процессе родов больше, чем обычный человек. Во-вторых, роды — это огромный стресс, и родственник может растеряться или даже впасть в панику, импульсивно действовать и тревожить женщину. — Есть ли какая-то конкретика — что именно должна делать доула и как долго она находится с будущей матерью? И насколько это дорого? — Как правило, в стандартный пакет услуг входят: одна-две встречи до родов, консультации и общение по телефону, полное сопровождение родов и послеродовой патронаж на третий-четвертый день. Дальше всё зависит от желания женщины — или она хочет, чтобы доула приехала к ней еще при первых схватках домой, или они встречаются уже в роддоме. Стоимость такой помощи сильно зависит от опыта доулы. Начинающие готовы сопровождать за донейшн около 10 тысяч рублей, но в среднем стоимость услуг доулы по Москве сейчас составляет 20–30 тысяч. Существуют и послеродовые доулы, которые помогают мамочке в первые недели после выписки — выполняют домашние обязанности, готовят специальную еду, подсказывают, как ухаживать за малышом, делают массаж живота. В этих случаях стоимость оговаривается отдельно, в зависимости от количества дополнительных услуг. — А есть доказательства, что присутствие доулы действительно помогает женщине? — Разумеется. Достаточно давно были проведены исследования, результаты которых подтверждены и в последние годы. Выяснилось, что очень разнились показания, когда женщины рожали с поддержкой и без нее. Например, в случае присутствия доулы цифры такие: снижение уровня кесарева сечения почти на 30%, продолжительность родов короче почти на 25%, применение синтетического окситоцина ниже почти в два раза, а использование обезболивающих препаратов — на 30%. Кроме этого, младенцы, рожденные в атмосфере непрерывной поддержки матери, имеют более высокие баллы по шкале Апгар. Особенно важно присутствие доулы на первых для женщины родах. Ведь от полученного опыта зависит, решится ли она снова забеременеть и выносить еще одного ребенка. — С какими проблемами сейчас сталкиваются доулы? — Сейчас наша ассоциация стремится к тому, чтобы профессия «доула» была внесена в реестр. Пока что требований к лицензированию таких помощниц нет нигде в мире. Это очень усложняет ситуацию. Мы хотим, чтобы всем четко были ясны границы компетенции доул. Чтобы такую помощницу не путали с медицинским работником, духовной акушеркой, не ассоциировали ее с домашними родами. Чтобы существовал документ, который можно было открыть, а там прописано: «Профессия доулы включает в себя следующее…». Есть еще один момент. В нашем законодательстве не прописана возможность сопровождения доулой. По закону, находиться рядом с женщиной во время родов может муж или близкий родственник. Поэтому мы работаем над внесением изменений в законодательство, в которых будет прописано, что женщина может пригласить на роды любого человека по своему выбору. Пока что право решать — присутствовать доуле или нет — остается за роддомом. Некоторые учреждения идут навстречу, видя конкретную пользу от помощи доулы — меньше расходуется лекарств, легче справляться персоналу, весь процесс проходит спокойнее. Но некоторые врачи, напротив, ошибочно полагают, что такая сиделка будет давить на женщину и вмешиваться в работу медиков, — и запрещают ее присутствие. И если при родах по контракту получить разрешение еще хоть как-то возможно, то по ОМС — крайне затруднительно. Чтобы медики больше знали о нашей работе, мы ведем диалог с несколькими роддомами Москвы. …В Ассоциацию профессиональных доул в Москве входят около ста женщин. Сложности с законодательством и непонимание врачей пока что очень мешают развитию профессии в нашей стране. Но в ассоциации надеются добиться положительных изменений в течение нескольких лет.