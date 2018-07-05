Отношения Джиджи и Зейна — пиар? Отвечает сама модель!

В марте этого года Джиджи Хадид (23) и Зейн Малик (25) расстались после трех лет отношений, а уже в начале июня фанаты пары радовались их скорому воссоединению.

все слайды

Но радовались, похоже, не все: недавно в приватном Instagram-аккаунте @exposingfakeeasszigiii, в описании которого значится: «Подпишись на нас, чтобы знать правду об отношениях Зейна Малика и Джиджи Хадид», появился пост с их совместной фотографией и текстом о том, что все, что делает пара, предназначено для рекламы.

Этот пост — лишь один из многих в профиле, якобы раскрывающем правду об отношениях Зейна и Джиджи, и, судя по всему, модели это надоело! Под постом она оставила комментарий, в котором посоветовала людям жить вместо того, чтобы пытаться анализировать отношения между двумя людьми, которых они даже не знают.

все слайды

«Вы можете называть это рекламой, но я просто публикую посты о своем парне, как и все остальные, — написала Джиджи, — Это мой последний комментарий по этому вопросу, но я надеюсь, что вы знаете, что это не из плохих побуждений, просто я хотела бы, чтобы вы нашли что-то еще, что вдохновляет вас в жизни».

https://www.instagram.com/p/Bd2pwYFgSHT/?taken-by=gigihadid

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/otnosheniya-dzhidzhi-i-zejna-piar-otvechaet-sama-model/