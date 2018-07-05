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В Астраханской области школьникам и их родителям рассказали о правилах безопасного поведения на дороге
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В Астраханской области школьникам и их родителям рассказали о правилах безопасного поведения на дороге 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Госавтоинспекции Икрянинского района встретились с учениками средней общеобразовательной школы села Трудфронт и их родителями. Мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма было организовано совместно с педагогическим составом.
В начале ученики начальной школы посмотрели тематический мультипликационный фильм. В игровой форме стражи порядка разобрали с ними правила поведения на проезжей части, в том числе при управлении велосипедом. Им также рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.
Второй этап занятий был проведен с родителями учащихся. Для них также подготовили видеоматериал о дорожных происшествиях с участием несовершеннолетних. Взрослым напомнили о необходимости соблюдать ПДД и своим примером прививать навыки безопасности.
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