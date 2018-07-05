В Астраханской области школьникам и их родителям рассказали о правилах безопасного поведения на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции Икрянинского района встретились с учениками средней общеобразовательной школы села Трудфронт и их родителями. Мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма было организовано совместно с педагогическим составом.

В начале ученики начальной школы посмотрели тематический мультипликационный фильм. В игровой форме стражи порядка разобрали с ними правила поведения на проезжей части, в том числе при управлении велосипедом. Им также рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.

Второй этап занятий был проведен с родителями учащихся. Для них также подготовили видеоматериал о дорожных происшествиях с участием несовершеннолетних. Взрослым напомнили о необходимости соблюдать ПДД и своим примером прививать навыки безопасности.